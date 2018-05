"Es algo que no se entiende", dijo el intendente de Patagones sobre la profanación en el cementerio

El intendente de Carmen de Patagones, José Luis Zara, se refirió al extraño episodio descubierto el martes pasado, cuando trabajadores del cementerio advirtieron que desconocidos profanaron un ataúd en la capilla de la necrópolis, arrastraron varios metros el cuerpo que se encontraba en su interior y lo dejaron tirado sobre una tumba.

"Es un hecho lamentable por donde se lo mire, me genera repudio y mucho dolor, porque conozco a las familias. Más allá de que abran un ataúd y saquen a una persona fallecida y la dejen como la han dejado, me parece que hay depravados en esta ciudad. Es algo que realmente no se entiende", expresó el jefe comunal.

De la misma forma, aseguró que "he puesto toda la Policía a disposición y el área de Seguridad para ver si podemos encontrar a quienes hicieron esto".

Asimismo, señaló que ‘tomamos cartas en el asunto porque como Municipio pagamos una persona para que cuide el Cementerio Municipal y ese día no estaba. También nos hemos puesto a disposición de la Justicia para que la causa siga su curso y buscar con los responsables. Es algo incomprensible lo que ocurrió‘.

En las últimas horas el titular de Estación Comunal de Carmen de Patagones, comisario Miguel Romero, reconoció que no se descarta ninguna hipótesis y están abocados en encontrar a los responsables del hecho.