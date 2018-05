Midget: "Tenemos las pruebas suficientes para defender nuestra posición", dijo Facundo García

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La novela continúa sumando capítulos... La “batalla” que protagonizan el Club Midgistas del Sur y Personería Jurídica parece una historia de nunca acabar. Tal es así que, de acuerdo con lo sucedido la semana pasada, la misma proseguirá, al menos, un par de semanas más.

Ocurre que el miércoles, desde La Plata, Personería Jurídica emitió una orden decretando la intervención del Club Midgistas del Sur, a través del abogado José Luis Malet, quien tendría 90 días para normalizar el club y llamar a Asamblea para que se realicen elecciones.

Ante la orden formal promulgada por la entidad platense, Facundo García, presidente del CMS, dialogó con “La Nueva.” y dio su versión de los hechos.

“Al club se lo notificó de eso la semana pasada. Pero la realidad es que antes de realizar una intervención, el juzgado de turno deberá evaluar de acuerdo con las distintas pruebas presentadas y, a partir de allí, homologarla o no. Hasta que no esté dado el ok por el juzgado de turno, el club no estará intervenido”, señaló.

“La realidad es que no hay nada firme. Hasta el propio Malet afirmó que todavía no lo llamaron de La Plata, ni tampoco sabe qué tipo de intervención hacer. En caso que llegue -entendió García-, no creemos que pueda hacerse, porque nosotros tenemos las pruebas suficientes para defender nuestra posición”.

—¿Nunca existió diálogo directo entre el CMS y Personería Jurídica, respecto de la documentación que ustedes disponen?

—Nosotros mandamos todos los papeles en término y ellos hicieron caso omiso. Por eso creemos que detrás de todo esto hay un trasfondo político. De todas formas, antes de adelantarnos con eso, queremos tener las pruebas correspondientes. Hay que encontrar al culpable de todo este inconveniente.

“Los motivos de la intervención serían que no entregamos la rubrica del libro de socios y que no tenemos hecho el cambio de domicilio. Lo concreto es que el libro de socios lo entregamos en septiembre y nunca más volvió, y que el cambio de domicilio se hizo a fines de 2005. Todo eso lo tenemos documentado y listo para presentar”.

—¿Cuánto afecta esto la imagen del club?

—Muchísimo. El club tiene que afrontar gastos que no debería, como pagar honorarios a los abogados y, suponiendo que se intervenga, el sueldo del interventor. Esto lo único que hace es manchar el nombre del Club Midgistas. Queremos llegar hasta las últimas consecuencias y solucionar todo.