Bullrich: “Estamos haciendo todo para normalizar una situación a la que nos llevó la mala política”

El senador nacional Esteban Bullrich dijo hoy que el gobierno nacional entiende “el esfuerzo que hacen los argentinos” para pagar las tarifas de los servicios públicos, al tiempo que hizo hincapié en que el aumento de las mismas apunta a “normalizar una situación a la que nos llevó la mala política”.

“Éramos un país que exportaba energía, y ahora la importamos. Nos encantaría hacerlos aún más gradualmente (los aumentos de tarifas), pero no podemos seguir teniendo déficit”, subrayó.

Consultado por la disputa del gobierno bonaerense con los docentes -sector que conoce bien por su paso por el ministerio de Educación nacional-, aseguró que la coyuntura es mejor que la de 2017.

“Hemos mejorado la situación con respecto al año pasado, ya que el conflicto docente no terminó en paro. Todavía no estamos en acuerdo, pero no ha habido paros continuos”, remarcó.

Bullrich también elogió la postura de la gobernadora María Eugenia Vidal en cuanto a asegurar que los docentes no pierdan poder adquisitivo.

“El primer acuerdo (salarial) es con el 15% de referencia, pero con una cláusula de revisión”, recordó.

Bullrich brindó estos conceptos en Coronel Pringles, donde llegó tras recorrer Patagones y Tres Arroyos.

Esteban Bullrich y el intendente Carlos Berterret.

Durante su visita se reunió con el intendente pringlense Carlos Berterret y recorrió la ciudad, tiempo durante el cual recibió varios pedidos de ayuda para ejecutar obras y proyectos locales.

Uno de ellos fue la ejecución de una rotonda en el cruce de la ruta 51 con el recientemente repavimentado Boulevard 40. También se interiorizó de la situación del parque industrial, al que le falta el servicio de gas, y del Hospital Municipal, donde el director Nicolás Queti y el secretario de Salud, Esteban Berruet, le solicitaron un tomógrafo.

“En estas recorridas me hago eco de las cosas que faltan en los municipios. Es la mejor manera de conocer la realidad: estar cara a cara con la gente, intendentes y su equipo”, finalizó Bullrich. (Agencia Coronel Pringles)