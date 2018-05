"Sería una falta de respeto preguntarle a Gallardo por qué no juego", dijo un jugador de River

El delantero de River, Ignacio Scocco, quien será titular contra Flamengo el próximo miércoles, en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores, dijo hoy que nunca pensó en pedirle explicaciones al técnico Marcelo Gallardo cuando no lo ponía.

"Sería una falta de respeto preguntarle a Gallardo por qué no juego. Nunca le pedí una reunión ni nada porque me parece mal para los compañeros. Sería el equivalente a decirle 'yo juego mejor que tal o cual', y no me parece que esté bien", expresó Scocco.

En rueda de prensa, el ex Newell's, agregó: "es duro cuando no me toca jugar. Yo no me conformo con entrar desde el banco. En los entrenamientos trato de demostrar".

"Todo jugador tiene altibajos y uno trata de que los momentos bajos pasen rápido. Tuve partidos en los que sentí que no le daba al equipo lo que podía, pero tengo autocrítica y trato de mejorar lo más rápido posible. Ahora estoy volviendo a mi nivel y me siento cómodo nuevamente", manifestó "Nacho".

"Nunca tuve la idea de irme de River, y en el fútbol nunca se sabe", pero aclaró que no se iría por lo menos en el próximo semestre.

El santafesino, de 32 años, también se refirió a su futuro: "soy hincha de Newell's y me gustaría terminar mi carrera ahí. Pero todavía falta. La pasé mal la última vez cuando me fui porque había problema tras problema y terminamos pensando más en las cosas extrafutbolísticas que en lo que teníamos que hacer en la cancha".

Los "Millonarios" recibirán en el estadio Monumental a los cariocas el miércoles 23 desde las 21.45 por la última fecha del Grupo D.

Una posible formación para el encuentro que cerrará el semestre riverplatense, sería con: Franco Armani; Camilo Mayada, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero; Ignacio Scocco y Lucas Pratto.