Cubero contó que intentó conquistar a Pampita: qué hizo ella

El futbolista Fabián Cubero le hizo un reclamo a Pampita al contar que intentó conquistarla por Instagram cuando se separó de su exmujer Nicole Neumann.

"Me escribían mucho por Instagram, incluso muchos chicos. Algunas mujeres eran muy lanzadas y mandaban fotos hot. También he recibido fotos de hombres y transexuales. Ahora que estoy en pareja, no mandan más", dijo Cubero, actual novio de Mica Viciconte, en un programa de TV.

Y luego le dijo a Pampita: "¿Te acordás cuando te escribí y estabas con Pico? [...] Fue por instagram. Y no me diste bola".

"No, por Instagram no hay ninguna posibilidad", le respondió la conductora de Pampita online. (TN y La Nueva.)