Tiroteo en EE.UU: ingresó a una escuela de Texas, disparó y dejó al menos 8 muertos

Las autoridades policiales informaron a la televisora local texana KTRK que en el tiroteo que se produjo hoy en la secundaria Santa Fe High School, Texas, murieron al menos ocho personas.

El hombre que disparó está detenido, según informó el medio abc.

"Esta mañana ocurrió un incidente en la escuela secundaria que involucró a un tirador activo. El distrito ha iniciado un cierre. Enviaremos información adicional tan pronto como esté disponible", afirmó la autoridad escolar, citada por la cadena CNN.

BREAKING NEWS: Suspect involved in a shooting at Santa Fe High School in Texas “has been arrested and secured” and injuries are reported, the school district confirmed https://t.co/sZuvdAlfHx pic.twitter.com/bFOjmkKaG8