Agustina Kämpfer contó por qué adelantó el nacimiento de su hijo

La periodista Agustina Kämpfer contó el motivo por el que adelantó el nacimiento de su hijo y sorprendió con sus declaraciones.

Kämpfer anunció que iba a ser mamá al poco tiempo de separarse de Jorge Rial: el nene, hijo del reconocido chef Agustín Baradacco, nació en octubre del año pasado.

La periodista contó en la revista Pronto de esta semana que adelantó el nacimiento de Juan por los astros. Según amplió en el programa Incorrectas, donde se desempeña como panelista, no quería que su bebé fuera de Escorpio.

"Tenía fecha de parto para el 19 de octubre. No tenía una contracción, un síntoma, ni nada. Fui a hacerme el control y le digo a la obstetra ‘esto ya está listo, ¿no?’. ‘Sí, perfecto’, me dice. ‘¿Y no lo podemos sacar mañana?’, le pregunto. ‘Sí, podríamos, pero ¿te sentís mal?’, me dice. ‘No, me quedan dos días para que no sea de Escorpio’, le digo y ahí me miró medio raro. Creo mucho en la astrología", relató.

Y agregó: "No tengo nada contra la gente de Escorpio, pero tienen una intensidad. Además Aries, mi signo, y Escorpio chocan. Libra, que es el signo de mi hijo por haber nacido el 20 de octubre, es opuesto complementario con Aries. Es decir, con el mío".

"Yo ya tenía 40 semanas, estaba un poquito harta de tener la panza y el signo es algo que llevás para toda tu vida. Tener un hijo con el que te llevés bien y sobre todo para una madre soltera, es muy importante", amplió Kämpfer. (TN)