Rodríguez Larreta: "Macri hizo una autocrítica"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, destacó que el presidente Mauricio Macri "hizo una autocrítica por no haber sido suficientemente claro" sobre la situación del país cuando asumió.

"Él hizo una autocrítica: no fue suficientemente claro al principio sobre el país que heredamos. No sabíamos en muchos casos con lo que nos encontrábamos. Si hubiéramos tomado los datos que nos dejaban, nos decían que teníamos menos pobres que en Alemania. Ni siquiera teníamos un Indec", dijo Roríguez Larreta.

Explicó que "Macri lo planteó como una autocrítica, diciendo que no planteó la bomba o la catástrofe que nos dejó Cristina, que nos estaba llevando directamente a Venezuela".

En declaraciones al canal TN, Rodríguez Larreta señaló que "al principio" de la gestión de Macri "que era inviable cerrar todo el déficit que había dejado Cristina".

"El mejor camino es hacerlo gradualmente. Y eso requiere que alguien que nos financie esa gradualidad. Lo venía financiando el mercado, pero Estados Unidos subió las tasas y los dólares se van. La alternativa más barata es ir con el Fondo Monetario", explicó.

Y, tras respaldar la idea de concurrir al Fondo, destacó que "cuando se habla de otra alternativa, están hablando de un ajuste mucho más fuerte y eso hubiera sido un golpe muy duro para la gente mas vulnerable".

Además, Rodríguez Larreta coincidió con el primer mandatario, al respaldar al gabinete económico nacional.

"No, no hay que cambiar. Surgió una turbulencia, bajaron todos los bonos de todos los mercados emergentes. No sólo pegó en la Argentina. Pegó más porque necesitamos más financiamiento por la bomba que nos dejó Cristina Kirchner", indicó Rodríguez Larreta. (NA)