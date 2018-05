Con Lautaro Martínez, Racing debuta en la Copa Argentina

Racing Club, con el bahiense Lautaro Martínez como titular, se enfrentará hoy a Sarmiento de Resistencia, Chaco, equipo que milita en el torneo Federal A, en un encuentro válido por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde las 21:10 en el estadio Florencio Sola de Banfield, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de la señal de cable TyC Sports.

El ganador de esta llave se medirá con el vencedor del cruce entre Unión de Santa Fe y Juventud Unidad, de Entre Ríos.

La "Academia", que hará su debut en la actual edición en el certamen, viene de perder por 3-1 ante Colón, por la 27ma. y última jornada de la Superliga, en la que finalizó en el séptimo lugar con 45 puntos, a 13 del campeón Boca Juniors (58).

Como consecuencia de la caída ante el conjunto "Sabalero", los de Avellaneda perdieron la chance de clasificar de manera directa a la Copa Libertadores de 2018, aunque se aseguraron un cupo en la Sudamericana del año próximo.

Eduardo Coudet realizaría algunas modificaciones en el 11 albiceleste, con respecto al último encuentro, ya que ingresarían Javier García (por Juan Musso), Iván Pillud (por Renzo Saravia), Gonzalo Piovi (por Alexis Soto), Augusto Solari (por Matías Zaracho) y Martín Ojeda (por Lisandro López).

Por su parte, los chaqueños accedieron a esta instancia tras superar a Chaco For Ever en la primera fase eliminatoria (A) (1-1 en la ida y 1-0 en la vuelta) y a Crucero del Norte (2-2 y 1-0) en la llave posterior.

Para el choque de mañana, el técnico del club de Resistencia, Raúl Valdéz, pondrá al ex arquero de Argentinos Juniors Juan Ignacio Carrera y a Horacio Orzán, ex mediocampista de Newell's Old Boys.

Antecedentes

La "Academia" y el "Aurirrojo" se enfrentaron en la edición 2011/12 de la Copa Argentina con triunfo para los de Avellaneda por 2-0 (Giovanni Moreno y Lucas Castro), en octavos de final.

Además, se cruzaron en el Nacional 1977, con triunfo por 5-0 del "albiceleste" en Avellaneda y victoria de Sarmiento por 2-0 en Chaco.

-Posibles formaciones

-Racing Club: Javier García; Iván Pillud, Miguel Barbieri, Alejandro Donatti y Gonzalo Piovi; Marcelo Meli; Augusto Solari, Neri Cardozo y Martín Ojeda; Ricardo Centurión y Lautaro Martínez. DT: Eduardo Coudet.

-Sarmiento (Resistencia): Juan Ignacio Carrera; Jonathan Gallardo, Brian Berlo, Ronald Huth y Federico López; Nahuel Panzardi; Gonzalo Cañete, Ángel Piz, Horacio Orzán y Raúl Chalabe; Luis Silba. DT: Raúl Valdéz.

-Arbitro: Ariel Penel.

-Cancha: Florencio Sola, de Banfield.

-Hora de inicio: 21.10.

-TV: TyC Sports.