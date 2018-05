Patagones: Esteban Bullrich negó que el gobierno impulse un tarifazo

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich (Cambiemos), aseguró hoy en Carmen de Patagones que no se está produciendo un tarifazo en el país, ya que los aumentos se vienen dando de manera progresiva desde el año 2016.

“Lo que buscamos gradualmente es que se pague realmente lo que vale el servicio. Por eso buscamos sacarle impuestos y presión impositiva; al mismo tiempo, intentamos que los argentinos que lo necesitan, paguen la tarifa social”, manifestó.

Además, respecto de la posible pérdida de algunos beneficios que tiene el distrito por ser Zona Patagónica, el extitular del ministerio de Educación remarcó que “no hay nada al respecto que ponga en peligro esos privilegios”.

Por otro lado, Bullrich aseguró que las obras comenzadas en este distrito, como el Centro Cívico de Stroeder, la puesta en valor del cementerio, las 66 viviendas de ProCreAr, la Escuela Secundaria Nº 8 y el Instituto de Formación Docente Nº 25 seguirán su curso y no se detendrán.

“Sé que hay mucha preocupación por lo que pasamos en las últimas semanas, pero lo más importante es que el financiamiento de estas obras está y se van a concluir. Todo lo comenzado se va a terminar”, aseveró.

En este sentido, no descartó la llegada de nuevos proyectos, siguiendo los lineamientos de la Nación y la Provincia de proveer a la comunidad de tres pilares fundamentales: viviendas, cloacas y acceso al agua potable.

Además, un grupo de vecinos -beneficiarios de las 66 viviendas restantes del barrio de 77- le presentó un escrito pidiendo la resolución del conflicto con la empresa Constructora Rionegrina, que tiene parada la obra de 18 de esos complejos habitacionales.

“Recibí el pedido de los vecinos y veremos qué podemos hacer para resolver el tema que, si bien no es un problema puntual del Estado, las familias necesitan su vivienda”, destacó. (Agencia Carmen de Patagones)