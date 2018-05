"Vamos a rezar para que no vuelva a pasar", dijo el dueño de la casa que asaltaron en Sánchez Elía

El dueño de la casa en la que anoche dos delincuentes asaltaron a su familia, los ataron y se llevaron $ 36.000 confesó que el episodio "te asusta", aunque en su negocio ya le robaron "más de treinta veces".

"Vamos a seguir trabajando y a rezar para que no vuelva a pasar, pero es lo que se vive a diario, no es nada del otro mundo", dijo Cristian Gulino, al mismo tiempo que agregó: "Tengo un negocio y nos robaron más de treinta veces a mano armada, con boquetes, estando nosotros y sin estar".

El hombre contó que estaba junto a su familia en su casa cuando dos personas patearon la puerta, los tiraron al piso y ataron y se llevaron dinero, celulares, una Play Station y "otros aparatos más".

"Me dijeron que querían la recaudación de una vinería, que no es mía, es de mi mamá. Tenían una confusión, porque no tenemos nada que ver", confesó.

El hecho se produjo anoche en su casa de Washington al 1.600, donde además estaba su mujer Cristina Ehell Ugarte, que recibió un golpe, y sus hijos de 25 y 13 años.

Los delincuentes, según Gulino, tenían una gorra que les tapaba la nariz y un cuello de lana, por lo que solo alcanzó a verles los ojos. (LU2 y La Nueva.)