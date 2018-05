La historia de Federico: es ciego, ama el fútbol y comenta partidos para una radio

Federico Belbruno es ciego de nacimiento y comenta partidos de fútbol para una radio cordobesa.

Días atrás, La Voz dio a conocer la historia de este joven de 26 años que trabaja en la radio Monte Cristo, la FM 87.9.

"Federico es uno más y por ahí te olvidás de su problema... le decimos así, pero en realidad no es un problema. La otra vez lo dejamos arriba del techo y nos olvidamos de ayudarlo a bajar", dijo Mario Vitale, director de la radio.

"No soy ejemplo de nada. Lejos de eso. Soy un vago común nomas. Y tengo suerte de poder hacer algo con las cosas que me gustan: la radio y el fútbol. Es lo que disfruto. Estar acá. Escuchar estos sonidos. Subir al techo. Armar los equipos. Y transmitir”, aseguró Federico, quien hace unos meses se recibió de periodista deportivo en el Instituto Mariano Moreno, en Córdoba capital.

Fede tiene un programa de radio todos los días en Monte Cristo y los sábados comenta fútbol y hace un programa de cuarteto en la radio municipal.

"Soy un vago caravanero. Soy hincha de Belgrano y me encanta ir al Gigante. Soy socio. Al Kempes se me hacía más difícil. Alberdi está cerca del centro y me voy solo, a la popular. Y los viernes me encanta ir al Sargento con mis amigos", contó Federico en plena transmisión.

Para Matías Vega, el relator que tuvo la idea de transmitir desde un techo con un comentarista que no ve, Federico "es un fenómeno".

"No es joda. Fede ve mejor el fútbol que todos nosotros. Entiende todo. Me sigue bien lo que voy relatando y tira una idea. Siempre la clava al ángulo. No te das cuenta de que es ciego. Es un fenómeno y un gran pibe. Nos hicimos muy amigos y eso que somos de Talleres y Belgrano", contó.

Admiración

En un partido luchado por la Liga Cordobesa, el 2 de Los Andes despejó una pelota que casi se le mete al arquero por atrás.

"Bien por el arquero Guzmán. Fue un pique traicionero", comentó Belbruno y todos miraron asombrados.

"¿Este loco no es ciego? ¿Cómo lo vio?", preguntó Darío, fotógrafo de La Voz.

"Te dije que tenías que venir a verlo. Si te cuento no me creés", respondió el relator. (vos.lavoz.com.ar)