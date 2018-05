Cris Morena compartió un video de su nieta y la compararon con Romina Yan

Azul Giordano, la hija de Romina Yan, apareció en las redes sociales y muchos opinaron que es igual a su mamá.

Tiempo atrás, fanáticos habían comparado a la actriz fallecida en 2010 con Franco, el hijo mayor, que también es muy parecido.

En esta oportunidad los comentarios llegaron luego de un video que compartió Cris Morena en el que se ve a su nieta de 12 años cantando.

Sabado de felicidad, con mi princesa en casa , noche de musica y risas 🦋LA AMOOO!❤️ pic.twitter.com/abRq1me7Kh — CRIS MORENA (@soycrismorena) 12 de mayo de 2018

"Mis nietos son mi prioridad, capaz estoy en una reunión y me voy con ellos, después vuelvo a trabajar. Además, ahora no estoy en pleno fervor como antes, hace 25 años que no estoy en cámara. Los primeros seis años después de ser mamá no hice nada, me dediqué a mis hijos. La vida me fue llevando a diez mil lugares y estoy en otro mundo. He renacido y muerto mil veces", dijo Cris Morena. (TN y La Nueva.)