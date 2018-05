No durmió, viajó 12 horas en auto y ayudó a que su equipo vuelva a ganar

Un viejo conocido terminó siendo protagonista del duelo entra Pacífico y Velocidad, cotejo que integró la 14ª fecha del básquetbol local de segunda división.

Con un intenso segundo tiempo, el verde se lo quedó por 81 a 69 y volvió a la senda de la victoria.

"No dormí anoche. Llegamos a la madrugada de Salta después de viajar 18 horas (NdeR: jugó ante El Tribuno), tuve que armar los bolsos para que me busque mi viejo, llegué a Bahía a las 3 de la tarde, dormí una siesta de 3 horas y vine a la cancha", relató Branco Salvatori quien -junto a Javier Bollo y el entrenador Gastón Fernández- representó a Bahía Blanca en Atlético Tala, equipo que llegó hasta los octavos de final (misma etapa que Villa Mitre) en el presente Torneo Federal.

"No sabía cómo me iba a ir en ese nivel y pude jugar, tuve buenos minutos durante la temporada. En playoffs un poco menos porque juegan más los mayores, pero fue un balance positivo. Es un torneo más intenso, con jugadores más fuertes y con más experiencia; y aprendés a utilizar mejor todos los recursos. Tenés que ser más fuerte, proteger más la pelota, tirar más rápido, ir más fuerte para el aro, defender más", contó el base.

"Es un nivel más fuerte que te da un roce diferente para cuando volvés a jugar acá. Pasás a enfrentar a jugadores más fuertes, pivots de 2,05 metros, perimetrales de 1,90 metros, todos fuertes, y te hace la diferencia cuando volvés a jugar acá porque estás acostumbrado a jugar contra esos hombres", sostuvo.

A Salvatori le tocó ingresar promediando el 1ºC, cuando Velocidad había entrado en juego tras un inicio 9-0 para el verde.

En líneas generales, el segmento inicial fue chato y el segundo fue favorable a la visita, con lucimiento de Matías Fornetti, triple de Diez y penetraciones de Congos: 18-26.

Sin embargo, el dueño de casa logró irse apenas un punto abajo al descanso largo, cimentando lo que iba a suceder tras el paso por los vestuarios.

"Llegué y no entendía nada. Me explicó el técnico tres sistemas antes de empezar, me los tuve que aprender rápido. Encima siendo base no podés zafar. Después con el correr del partido se fue dando solo, ellos marcaron zona y jugando libre mejoramos nosotros. El equipo tuvo un arranque irregular, pero está levantando y desde el viernes también vamos a contar con Juan Marini así que ahí vamos a estar completos y sabremos para qué estamos", completó Branco.

Desde el complemento se jugó a lo que quería Pacífico.

Cuando pudo, corrió. Caso contrario, usó muy bien el posteo de Santillán (9-14 t2) o revertió la bola para que Errazu tome decisiones (3-8 t3, 5-8 t2,6-7 t1).

Los 9 de luz (50-41) que logró el local a 4m15 del 3ºC fueron determinantes para lo que sucedió luego, porque Velocidad cometió demasiados errores (11 perdidas en el ST) y nunca pudo arrimarse.

Esta es la síntesis

Pacifico (81): F. Wattson 6, M. Maina 5, I. Errazu 25, M. Pristupa 4, M. Santillán 19 (FI); B. Salvatori 14, E. Kloster 4, B. Domínguez 0, J. G. Iturralde 4 y J. Carbajo 0. DT: Martín Luis.

Velocidad y Resistencia (69): T. López Hoyos 12, M. Fornetti 23, F. Congos 10, L. Vecchi 1, C. Bisterfeld 5 (FI); N. Diez 12, Í. Fernández 0, C. Stegmann 2, A. Lera 4 y F. Vasconcelo 0. DT: Fabricio Piccinini.

Cuartos: 13-13; 33-34 y 61-55.

Tiros libres: Pacífico, 16-23 y Velocidad, 16-25.

Cinco faltas: ningún jugador llegó al límite.

Árbitros: Sebastián Giannino y Mauro Reyes.

Estadio: William Harding Green.