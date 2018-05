Violencia de género: su ex intentó prenderle fuego la casa y rompió tumbas en el cementerio

Una mujer denunció en las últimas horas que su expareja intentó prenderle fuego la casa en Francia al 200, además de recibir reiteradas amenazas y hasta sufrir la rotura de las tumbas de su nieta y de sus padres en el cementerio.

"Ya me amenazó muchísimas veces de que me va a matar, que va a prender fuego la casa conmigo adentro. Anoche me llamó por teléfono, victorioso, diciéndome que me va a prender fuego, que esto era un aviso nomás", relató Nora Mármol.

La mujer contó además que el hombre hasta rompió las tumbas de su nieta y las de sus padres en el cementerio.

"Le he hecho montones de denuncias. No puede pasar por la casa, pero pasa igual. Desobedece al juez y la Justicia realmente no hace nada, están esperando que me mate", comentó la mujer, que puntualizó que fue su pareja durante unos 5 años y que hace 6 o 7 meses que cortaron la relación. (Canal 9)