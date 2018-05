Profanación en el cementerio de Patagones: la policía no descarta ninguna hipótesis

“Por ahora la investigación es puntual: determinar quien o quienes estuvieron en el cementerio. No puedo hablar de ninguna conducta que pueda haberse desplegado sobre este cuerpo, porque no tengo resultados que así lo confirmen”.

El titular de Estación Comunal de Carmen de Patagones, comisario Miguel Romero, reconoció que no se descarta ninguna hipótesis en las actuaciones que se llevan adelante luego de la profanación de un ataúd y el traslado del cuerpo de una mujer fallecida a inmediaciones de la capilla ardiente de la necrópolis local.

Al respecto, señaló además que aún se aguarda el resultado de los análisis hechos por el médico forense y la Policía Científica, para determinar una pesquisa que permita a la policía dirigir la investigación hacia otro sector.

“Seguimos las directivas del ayudante fiscal doctor Martín Giorgetti, quien nos encomendó realizar las tareas investigativas para tratar de establecer la o las personas que pudieron haber estado en la madrugada de ayer en el cementerio, horario que -se estima- se utilizó para el traslado del cuerpo”, explicó.

El macabro hallazgo se produjo ayer por la mañana, cuando la administrativa del cementerio -en una recorrida de rutina a primera hora-, observó la puerta de la capilla entreabierta y el faltante de un cadáver en un ataúd, que fue encontrado en una tumba a pocos metros del lugar, luego de haber sido profanado.

El mismo pertenecía a una persona mayor que había sido llevada a su descanso final en la jornada del lunes, luego de su deceso en horas de la mañana.

Marcos Madarieta, subsecretario de Servicios de Patagones, confirmó que el cuerpo fue sacado de la capilla y arrojado a muy pocos metros en el exterior de la misma.

“Nos enteramos cuando llegó el personal administrativo al cementerio. Estamos esperando que la policía científica trabaje para que nos de más precisiones”, expresó. (Agencia Carmen de Patagones)