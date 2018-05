"Tengo pesadillas, me levanto asustado", dijo uno de los heridos en el derrumbe de Soler al 100

Uno de los heridos en el derrumbe en el que falleció un obrero dijo esta mañana: “Tengo pesadillas, me levanto asustado... es muy feo esto”.

Hernán Olivares agregó que “mi vida ya no es lo misma. El accidente me afectó mucho”.

El derrumbe fue el 6 de noviembre de 2016 en la obra que se llevaba a cabo en Soler al 100. Ahí quedaron atrapados los obreros Gabriel Burgos Melo, Hernán Olivares, José de la Iglesia y Juan González. Los 4 fueron rescatados, pero Burgos Melo murió horas después.

Hoy se conoció que imputaron a Ángel Pablo Matellica, titular de Mapsa y director de la obra; Nahuel Ostertag, subdirector de obra y Miguel Ramírez, ingeniero en seguridad e higiene.

“Me trae un poco de tranquilidad de que esto no quede impune”, dijo Olivares.

Detalló que “González quedó traumado como yo. Por suerte tengo una familia que me apoya”.

Sobre lo que le provocó el accidente, Olivares manifestó que no pasa por el lugar en el que ocurrió el accidente: “Me sacaron casi muerto de la zanja, no puedo pasar por ahi”.

Añadió que el tratamiento psiquiátrico lo debe hacer por su cuenta “y no puedo, es muy caro. La UOCRA (sindicato de los obreros de la construcción) nunca me llamó ni me vino a ver”. (LU2 y La Nueva.)