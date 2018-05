San Martín (C) eliminó a Boca Juniors y Lucas Faggiano sigue en carrera

El cierre de las últimas dos llaves dejó armados los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol.

En Corrientes, San Martín venció a Boca Juniors por 84 a 67 y ganó 3-2 su serie.

Lucas Faggiano fue inicial, ingresó 35m48 y terminó con 14 puntos (6-11 t2, 2-4 t1), un rebote, 7 asistencias y un recupero.

Jeremiah Wood (19), en el local, y Adrián Boccia (18), en la visita, fueron los máximos anotadores del juego.

Mientras que en Córdoba, Atenas derrotó a Olímpico de La Banda por 92 a 78 y también cerró la llave a su favor 3-2.

En el elenco bandeño no tuvo minutos el bahiense Emilio Giménez.

Donald Sims (29) fue el goleador en el equipo cordobés.

De esta manera, quedaron definidos los cruces de cuartos de final, cuyos primeros partidos se jugarán el viernes: San Lorenzo-Obras, San Martín (C)-Gimnasia (CR), Instituto-Quimsa y Atenas-La Unión (F).

Por su parte, mañana miércoles seguirá la serie Permanencia, entre Salta Basket (0) y Ferro (2).

El tercer punto irá en Salta, desde las 21:35 y con arbitraje de Juan Fernández, Fernando Sampietro y Enrique Cáceres.

De ganar, Ferro se asegurará la plaza en la LNB y enviará a Salta Basket a la Liga Argentina. Caso contrario deberá disputarse un cuarto punto.

El equipo de Pisani no pudo avanzar

Deportivo Viedma, equipo que dirige José Luis Pisani, cayó como local con Platense por 90 a 82 (en suplementario tras igualar en 75) y dejó escapar una oportunidad de avanzar a las finales de la Conferencia Sur de la Liga Argentina (ex TNA). Ahora la serie está 2-2 y regresará a Vicente López.

No ingresó el bahiense Nicolás Sánchez; mientras que hubo 8 puntos en 25m16 del tresarroyense, ex Bahía Basket, Fermín Thygesen, y un rebote en 3m10 del pringlense, ex Olimpo, Valentín Bettiga.

Además, Centro Español venció en Plottier a Estudiantes de Olavarría por 87 a 82 (2-2) e Hindú Club derrotó como visitante a Barrio Parque por 69 a 62 (2-2).

En ese sentido, el único equipo que clasificó hoy fue Libertad de Sunchales, que venció como visitante a Oberá por 83 a 66 y cerró su semifinal 3-1.