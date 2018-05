LeBron James hizo de todo, pero Boston volvió a amargar a los Cavaliers

Por segunda vez Boston fue más equipo que Cleveland y se impuso en las finales de la Conferencia Este de la NBA.

Esta vez, los Celtics ganaron en casa por 107 a 94 y estiraron la ventaja a 2-0.

La participación de LeBron James fue mucho más desafiante que en el primer juego, firmando una planilla exorbitante: 42 puntos (5-11 t3, 11-18 t2, 5-10 t1), 10 rebotes, 12 asistencias y una tapa en 38 minutos.

No obstante, desde el 3C (lo ganó 36 a 22), las variantes de Boston empezaron a inclinar la balanza a su favor.

Jaylen Brown (23), Terry Rozier (18), Al Horford (15) y Marcus Morris (12) lideraron el goleo en el local.

Brown sparks the fast break and Rozier finishes it with a bang in tonight's @JetBlue Play of the Game! pic.twitter.com/9cXGNE5Ifr