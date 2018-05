"Abuso psicosexual": buscan imputar al matrimonio proxeneta que encerraba a sus 5 hijos

El fiscal Daniel Ichazo, que investiga el caso de un matrimonio acusado de regentear un prostíbulo en su casa de la localidad bonaerense de Ezpeleta, pedirá en las próximas horas que sean acusados también, por "corrupción de menores".

Por tal motivo, en caso de prosperar el pedido del fiscal, la situación procesal del matrimonio de proxenetas detenidos tras un allanamiento en el barrio Covendiar de Ezpeleta, podría agravarse.

Para Ichazo los seis hijos de la pareja fueron víctimas de "abuso psicosexual" al convivir en el prostíbulo que sus propios padres regenteaban en la vivienda de la familia.

Detuvieron a un matrimonio que encerraba a sus hijos mientras convertía su casa en un prostíbulo

La pareja de 43 y 31 años, durante los fines de semana encerraban en una habitación a cinco de sus seis hijos para ambientar la casa como un boliche-cabaret, en el que había prostitutas que atendían a los clientes a metros del lugar en el que descansaban los menores, de entre 5 y 13 años, mientras la hija mayor, de 14, era obligada a trabajar como "mesera sexy".

Esta situación salió a la luz durante un allanamiento impulsado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Berazategui, especializada en la temática "Trata de Personas".

Ichazo, titular de la fiscalía, explicó al Diario Popular los argumentos que presentará al juez de garantías "para que no salgan de la cárcel".

"No me termina de sorprender hasta dónde llega la miseria humana. Antes de hacer el allanamiento, no pensábamos que el prostíbulo funcionaba en la casa y con los chicos adentro", señaló el fiscal.

"Desde la planta baja salía una escalera que conectaba con dos habitaciones. En una de ellas estaban los hijos del matrimonio. En la otra, atendían a los clientes. Incluso, en esa escalera se practicaba sexo oral o iban a hacerlo en la terraza", agregó.

Según el representante del Ministerio Público, resulta "imposible" que los menores de edad estuvieran ajenos a la actividad ilícita que se desarrollaba en el hogar.

"Estoy seguro de que los chicos escuchaban todo. Y no sé si también veían lo que pasaba. Que un menor de edad tenga algún tipo de contacto con el acto sexual entre adultos, es un modo de abuso.

Por más que no exista una agresión física, sufren lo que se llama un abuso psicosexual que corrompe su desarrollo", describió Ichazo, quien, por este motivo, pedirá al Juzgado de Garantías N° 7 de Quilmes que se amplíen los cargos.

"Por ahora están imputados por facilitación y explotación de la prostitución e infracción a la Ley de Profilaxis. Yo voy a solicitar que también sean acusados por corrupción de menores", indicó.

Además de estos argumentos, el fiscal cuenta con la declaración testimonial de una vecina del prostíbulo, que reveló la situación de la hija mayor del matrimonio, de 14 años.

"La obligaban a vestirse como señorita y tenía que trabajar de mesera. Estamos investigando si también la impulsaron a ejercer la prostitución", afirmó el titular de la UFI N° 1 de Berazategui. (NA)