"La negociación con el FMI será cuidando el interés nacional", aseguró Frigerio

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró ayer que el Gobierno buscará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "con un programa propio, defendiendo el gradualismo y cuidando el interés nacional".

A su vez, Frigerio buscó llevar tranquilidad ante el vencimiento de Lebacs de este hoy: "Estamos saliendo de una crisis cambiaria", dijo en declaraciones al canal A24.

Y agregó: "En otros momentos de nuestra historia reciente, no tan lejana, se conjugaron distintos tipos de crisis. Crisis de deuda, crisis de sistema financiero, de los bancos, crisis cambiaria. La última gran crisis la evitamos en el 2015. No nosotros, sino la gente que decidió cambiar a tiempo para no convertirnos en Venezuela".

En ese sentido, el funcionario indicó que "Argentina es de los países más vulnerables del mundo, de los que más necesita del financiamiento externo para financiar este camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas".

Dujovne admitió que habrá más inflación y que la suba del dólar afectará el crecimiento

Por ende, subrayó que "por supuesto que si hay un cambio en las reglas del juego internacional como un aumento de la tasa de interés de Estados Unidos eso afecta mucho más a nuestro país".

Sobre el vencimiento de las Letras del Banco Central (LEBAC) aseguró que "mucho de lo que se renueva es interno porque es el propio Estado el que ha comprado esas Lebacs a través de las distintas herramientas que tiene".

"Hay muchos bancos del sistema que están apostando a renovarlas", finalizó. (NA)