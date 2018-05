Declararon la intervención del Club Midgistas del Sur

El director de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Leonardo Jakim, declaró hoy la intervención del Club Midgistas del Sur.

Nombraron como interventor al abogado José Luis Malet, quien fuera presidente de la Liga del Sur, quien tiene 90 días para normalizar el club y llamar a Asamblea para que se realicen elecciones.

Malet era uno de las tres personas que había postulado la Municipalidad para la intervención, junto a Gustavo Altuna y Adrián Schargorodsky.

"Manifiestan que intervendrán el club porque no contestamos, porque no tenemos el libro rubricado y porque no hicimos el cambio de domicilio, pero la realidad es que está todo documentado, sellado y enviado tal cómo se requería", había dicho en marzo el presidente de la entidad, Facundo García.