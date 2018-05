Patagones: profanaron un ataúd y dejaron tirado el cuerpo sobre una tumba del cementerio

Un hecho tan espeluznante como insólito se produjo hoy en el cementerio municipal de Carmen de Patagones: autores ignorados profanaron un ataúd en la capilla de la necrópolis, arrastraron varios metros el cuerpo que se encontraba en su interior y lo dejaron tirado sobre una tumba.

El hallazgo lo efectuó el personal municipal que ingresó por la mañana al predio. Con profundo malestar y estupor, descubrieron que alguien había ingresado a la capilla y, tras correr la tapa del ataúd en el que habían sido depositados, se había llevado los restos de una mujer fallecida en la jornada de ayer.

De inmediato iniciaron una búsqueda desesperada por las inmediaciones. Enorme fue la sorpresa cuando encontraron el cadáver tirado sobre una tumba ubicada a unos 10 metros de allí.

El comisario Miguel Romero, titular de la Estación de Policía Comunal de Patagones, dijo que los restos de la mujer iban a ser inhumados en la jornada de hoy.

“Entendemos que el hecho ocurrió de madrugada —informó—. Luego del trabajo de la Policía Científica comenzaremos a tomar declaraciones al personal que se encontró con el hecho. No se evidenciaron hechos de violencia, ya que el ataúd no estaba sellado y la puerta no tenía candado”.

Marcos Madarieta, subsecretaria de Servicios del municipio, dijo que aún no se tienen mayores precisiones sobre el insólito hecho.

“Estamos esperando que la Policía Científica trabaje para que nos de más precisiones”, expresó.

El funcionario dejó en claro que un hecho de estas características debe ser repudiado.

“Esto no tiene nombre y no entra en la cabeza de una persona normal”, señaló. (La Nueva., El Delitómetro y Radio Señales)