Mañana cierra la inscripción para el segundo Torneo Abierto de Menores

Desde el próximo sábado hasta el lunes inclusive, se llevará a cabo, en las instalaciones del Club Sociedad Sportiva (Witcomb 1862) de nuestra ciudad, el segundo Torneo Abierto de Menores de la Asociación Argentina de Tenis.

Del mismo podrán participar jugadores de las siguientes categorías: sub 12 (varones), sub 14 (ambos sexos), sub 16 (ambos sexos) y sub 18 (varones).

La inscripción del certamen, el cual otorgará puntos para el ranking nacional de la AAT, cerrará mañana. Los interesados, comunicarse al 02494-15534804 o al 0291-156465588.