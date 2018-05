Ciccone: Boudou dijo que es "mentira" que Vandenbroele haya sido su testaferro

El exvicepresidente Amado Boudou dijo que fue una "mentira" que el abogado Alejandro Vandenbroele, dueño de la firma The Old Fund que adquirió la exCiccone Calcográfica, haya sido su testaferro.

"Vandenbroele, quien fue sindicado como mi testaferro, dijo la verdad. Que no me conocía, que me había visto una vez de lejos en un bar en medio de un montón de gente. Meses y meses diciendo que un fiscal tenía una foto, un video, que ya iba a salir y como siempre sostuve, era mentira", dijo el exvice de Cristina Kirchner al ampliar su declaración como imputado ante el Tribunal Oral Federal 4.

Fue "una mentira que se dio para darle letra a un cuento", se quejó Boudou, quien remarcó que en las dos reuniones que aseguraron que mantuvo con los antiguos dueños de Ciccone nunca existieron. (NA)