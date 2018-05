Messi: "No me interesa ser el mejor de la historia"

El crack argentino Lionel Messi dijo hoy que no le interesa ser el mejor de la historia y que nunca se lo propuso, en referencia a las comparaciones con otros grandes jugadores que se le hacen a menudo.

"No me interesa ser el mejor de la historia, no me lo propuse nunca: ni ser el primero, ni el segundo, tercero o cuarto. Yo cada vez que empiezo un año intento superarme, ganar todo, dejar todo cada vez que salgo a la cancha, dar el máximo para mis compañeros y para mi. No me cambia nada ser el mejor de la historia", explicó el rosarino en una entrevista que le dio a TyCSports a un mes del mundial.

"Yo quiero superarme siempre y no compito con nadie, porque no juego para ser el mejor de la historia sino para superarme año tras año y seguir ganando. Cuanto más títulos gane al final de la carrera mejor. Y, obviamente, ganar con la Selección sería lo máximo porque no se nos dio", agregó.

Qué sería un buen mundial

"Hacer un buen Mundial es estar entre los cuatro primeros, meternos entre los cuatro mejores. Argentina mínimamente merece estar ahí por la historia que tiene", largó Messi.

"Si bien nos costó muchísimo llegar hasta esa instancia, me parece que tenemos que volver a estar ahí", insistió el subcampeón del mundo en Brasil 2014.

La "deuda"

Sobre "la deuda" con la gente de la que habla parte de la prensa deportiva, Messi afirmó: "Somos los primeros que queremos ganar, por el hecho de haber llegado a tres finales y no haber podido ganarlas. Es un peso que tenemos nosotros mismos".

Ya meses atrás el crack rosarino había afirmado que no tenían una obligación con nadie.