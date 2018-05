Golden State fue más que James Harden

Golden State Warriors demostró capacidad para jugar más en equipo que Houston Rockets, al que venció como visitante, por 119 a 106, en el inicio de la final de la Conferencia Oeste de la NBA.

Kevin Durant sumó 37 puntos, con 3-6 en triples, 11-26 en dobles y 6-6 en libres, más 3 rebotes, en 40 minutos.

Por su parte, Stephen Curry completó 18 puntos y 8 asistencias.

Steph with the steal, Andre with the slam 🔥🔥



📺 @NBAonTNT pic.twitter.com/XIHuOwQdZ7