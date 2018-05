Boca: Tevez habló de su presente y contó cuándo será su retiro

El futbolista de Boca Carlos Tevez le puso fecha de vencimiento a su carrera y aseguró que se retirará con la camiseta xeneize.

"Me voy a retirar del fútbol a fines de 2019", dijo Carlitos en una entrevista con el programa Pasión Por el Fútbol de Canal 13.

Tevez también se refirió al título que logró su equipo el miércoles pasado: "Fue un momento difícil, porque a uno le gustaría estar en otro momento personal. Estoy contento por mis compañeros y por pertenecer a este grupo. Lo disfruté de esa manera, integrando un plantel con personas muy buenas".

Y contó cómo fue estar lejos de Boca en su paso por otros equipos del exterior: "Se extraña. La primera vez cuando me fui a Brasil lo extrañé muchísimo, la segunda también y esta vez también. Me voy a retirar con esta camiseta. No me voy a ningún lado. Estoy acá, quiero disfrutar el año y medio de contrato que me queda".

De su relación con el DT Barros Schelotto, confió: "Con Guillermo hablo más que con mi señora. Tenemos buena relación, siempre me pregunta dónde me siento más cómodo".

"El fútbol argentino es muy difícil. Tenés que estar muy bien. Con la chapa no jugás, me pasó a mí este semestre. Después de la lesión en el gemelo me costó mucho volver. Llego al final de la temporada golpeado. Tenía la esperanza de poder jugar el Mundial porque me encontraba muy bien, pero después en el sprint final no hice las cosas necesarias", reconoció.

"Disfruto jugar, pero no me salen las cosas como uno quiere. A fines del año que viene me retiro, pero me gustaría seguir ligado al club. Primero me tengo que preparar y después ver qué hago. Esto lleva mucho tiempo, quiero disfrutar de mi familia también. Hay que tener la cabeza fría para ver después qué se quiere hacer", cerró el delantero. (TN y La Nueva.)