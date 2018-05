Transporte escolar: unos 400 chicos de la zona aún no tienen el servicio

Agencias de La Nueva.

laregion@lanueva.com

Debido a los retrasos en las licitaciones del servicio, la falta de oferentes y la disconformidad con los precios dispuestos por la Provincia, entre otros problemas, unos 400 chicos de la región del sudoeste se encuentran actualmente sin servicio de transporte.

El dato surge de un relevamiento efectuado por La Nueva. en los 12 distritos más cercanos a Bahía Blanca, donde los consejos escolares están trabajando a contrarreloj para adjudicar los circuitos.

El distrito que se encuentra en peor situación es Coronel Dorrego, donde 160 alumnos están sin el servicio a raíz de una medida de fuerza que iniciaron los transportistas por los valores que está pagando la Provincia.

Los prestadores mantuvieron reuniones con los consejeros escolares para analizar soluciones, pero nada cambió y los alumnos se quedaron sin transporte.

Sergio Vulcano, referente de los transportistas, dijo que el conflicto se inició en marzo, cuando decidieron no prestar el servicio porque “la Provincia quería pagar los mismos valores vigentes un año antes”.

En abril el sector decidió reanudar los viajes para poder firmar el nuevo convenio en mayo. “Ese mes lo trabajamos gratis”, graficó.

Mencionó que este mes la administración de María Eugenia Vidal le transfirió a los distritos la responsabilidad administrativa de llevar adelante los acuerdos anuales, pero con valores muy bajos.

“Son tan reducidos que, si decidiéramos prestar al servicio ahora, lo haríamos a pérdida”, aseveró Vulcano.

Mencionó que el intendente Raúl Reyes puso “su mejor voluntad” para llegar a un acuerdo e incluso propuso continuar haciendo un aporte municipal para cubrir la diferencia entre lo que ofrece la Provincia y lo que demandan los transportistas, pero el Tribunal de Cuentas objetó ese gasto.

“Por eso hoy estamos con una tarifa un 30% menor que 2017, considerando la inflación -disparó-, cuando los combustibles subieron un 45% desde mayo del año pasado. Además, hay que tener en cuenta el alza de los costos para mantener los vehículos en condiciones”.

Vulcano dijo que es necesario que los padres de los alumnos sepan que no se trata de “un capricho”.

“Hablamos con los consejeros escolares y nos dicen que es un problema de la mayoría de los distritos de la provincia. Bahía Blanca y Tres Arroyos están en la misma situación -admitió-. Los perjudicados son los chicos, porque hay 160 alumnos que se quedan sin transporte si la Provincia no pone lo que tiene que poner”.

En el distrito de Saavedra hay 104 estudiantes sin el servicio debido a una serie de demoras en las licitaciones. La presidenta del Consejo Escolar, Mirian Philipp, confió que, a partir del aval recibido desde La Plata, en estos días convocarán a los transportistas para darles a conocer los nuevos valores. Hasta fines de abril se trabajó con contrato prorrogado.

“No es excusa, pero de todas maneras los chicos de la zona rural no iban a poder asistir a clase en estos días por las últimas lluvias”, dijo a La Nueva.

Falta de oferentes

En la mayoría de los distritos de la región hay circuitos de transporte escolar sin cubrir debido a que, cuando fueron licitados, nadie se presentó. La conclusión es obvia: los precios vigentes no convencen.

Un caso extremo es el de Puan, donde hasta el momento no surgió ni un solo oferente y hay 12 circuitos sin cubrir.

"No hemos tenido ningún proveedor que quiera contratar con nosotros”, reconoció la secretaria técnica del Consejo Escolar, Marta Anzoategui.

“Si bien la dirección general de Cultura y Educación nos ha autorizado el llamado a contratación, no tenemos oferentes que hayan comprado el pliego. Esto se informó en La Plata y ahora estamos esperando nuevas directivas”, añadió.

La funcionaria dijo no poder precisar cuántos alumnos son los afectados, pero sí reconoció los motivos de la falta de ofertas: “(a los transportistas) no les reditúa económicamente”.

Claudio Kosac, presidente del Consejo Escolar de Adolfo Alsina, dijo que en ese distrito hay 68 chicos que al día de hoy no cuentan con el servicio, sobre un total de 139 inscriptos.

“En estos casos, desde La Plata nos mandan partidas para ayudar con combustible a las familias”, aclaró.

El consejero anunció que el 21 de este mes se lanzará la licitación de los nuevos recorridos, aunque reconoció que la cantidad de oferentes suele ser baja porque “no hay gente que preste el servicio ni tiene los vehículos que se requieren”.

“Los valores no son despreciables; de hecho, los que lo están haciendo no están disconformes. Sin embargo, faltan oferentes. Acá tenemos 34 trayectos en diferentes zonas rurales, y de ese total hoy tenemos cubiertos 15”, agregó.

En Coronel Pringles hay 14 circuitos de transporte escolar, de los cuales 5 quedaron sin cubrir tras la última licitación. Esto afecta a 10 alumnos.

La titular del Consejo Escolar, Natalia Pereyra, sostuvo que “no hay transportistas que estén interesados en cubrir” esos 5 circuitos.

“La próxima licitación se haría este mes, aunque aún no hay fecha definida. Se reamaron los recorridos y se pidió autorización a La Plata”, informó.

En el caso de Guaminí, de los nueve recorridos solicitados por el Consejo Escolar y avalados por la Provincia, sólo cinco tienen asegurada la continuidad para este 2018.

Para la cobertura de dos de los cuatro restantes -que implica el traslado de alumnos desde Arroyo Venado hacia Guaminí-, en el Consejo Escolar están intentando resolver un problema relacionado con la documentación del único oferente (quien estuvo a cargo hasta el mes pasado). Para los otros dos -de Garré a Casbas y desde la zona rural a Casbas- no hubo oferentes, producto del escaso valor que se paga por el servicio(12,74 pesos por kilómetro).

Quejas por los aumentos

Susana Previsdómini, la presidente del Consejo Escolar de Coronel Suárez, dijo que entre los transportistas de ese distrito no cayeron bien los nuevos valores fijados por la Provincia para el servicio de transporte escolar.

“Cada recorrido tiene un precio distinto, con una fórmula que manejan ellos (la Provincia). Este aumento fue muy dispar, del 6% al 65%. Es mucha la diferencia”, señaló.

Según dijo, se advierte un desconocimiento “de la realidad de los transportistas rurales”, ya que circulan por caminos de tierra, sin importar la condición en que estén, para que los chicos tengan clases.

Debido a los bajos precios, un transportista de la localidad de Huanguelén cortó el servicio.

“Los transportistas están disconformes. Les pagan 11 pesos por kilómetro. Esperamos que se revea esta situación”, agregó Previsdómini.

En una mejor situación

Villarino. Andrea Sposetti, presidenta del Concejo Escolar, dijo que sólo hay dos circuitos sin transportistas, ambos de menos de 3 kilómetros. “Los chicos igual van a la escuela, según consta en nuestros registros. En el resto de los casos el servicio se brinda sin problemas. Nuestros transportistas hacen un gran trabajo. Incluso este año, sin haber licitado el servicio, aceptaron incorporar a los chicos que se sumaron este año”, señaló.

Tornquist. Desde el Consejo Escolar se informó que el servicio de transporte se realiza con normalidad desde que fue municipalizado, al inicio de la actual gestión de Sergio Bordoni. Los alumnos asisten a las escuelas trasladados en remis, o bien sus padres reciben becas de combustible, las cuales deben ser rendidas al CE.

Patagones. Silvia Fiori, titular del Consejo Escolar de Patagones, dijo que en ese distrito las situación es buena, ya que sólo resta cerrar el servicio para Villalonga, retrasado por cuestiones técnicas. Los perjudicados son 7 chicos: 2 de la Escuela Secundaria Nº 1 y los restantes de la EP Nº 12.

Tres Arroyos. El consejero escolar y miembro de la Comisión de Transporte Escolar en el CD, Cristian Ruiz, aseguró a La Nueva. que en ese distrito el servicio se brinda sin mayores problemas. “Se ha agilizado el pago y, de los 35 recorridos, sólo dos no están cubiertos porque no hay proveedores o porque los caminos están deteriorados. Pero no tenemos ningún problema con los transportistas”, aseguró.

Monte Hermoso. En Monte Hermoso hay un único circuito, del centro a Sauce Grande, y lo cubre el municipio con el Fondo Educativo. “No hay interesados porque es muy bajo el valor que paga la Provincia. Hoy el trayecto se realiza con taxis, y lo cubre el municipio; si no, los chicos no podrían viajar”, indicó el profesor Hugo Echevarría, presidente del Consejo Escolar.