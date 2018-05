El valor de las obras de tango en sentidas y cálidas voces

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

El Taller de Repertorio e Interpretación de Tango, que se dicta en el Complejo Cultural Estación Solier, de la mano del maestro Víctor Volpe, convoca a un grupo de gente con muchísima valía, que tal vez no se atrevía a surgir como artista; simplemente eran personas que cantaban en sus casas y hoy están aprendiendo lo que significa el idioma del tango.

Afortunados de contar con la guía de Volpe, en piano, se convierten en artistas integrales, y no sólo es un tema de cantar.



"Es una cuestión de sentir la palabra, donde las historias son realmente importantes, con la manera de cantar de cada uno. La misma letra puede tener diferentes significados, depende del ADN de cada persona y como lo transmite. Eso es justamente la diferencia entre cantar e interpretar. Cuando se habla de interpretar se refiere llevar a una cuestión de vivencia personal la letra que escribió otro, sin saber que la misma palabra puede tener distintos significados", dijo el maestro a cargo de los encuentros que dependen de la Dirección municipal de Cultura.

"Obviamente si se tiene una voz privilegiada es fantástico porque ya se solucionaron un montón de cosas. Pero si eso no tiene el poder de la transmisión de la palabra, no tiene sentido. Por ejemplo, Naranjo en flor con el 'después que importa el después', puede llevar tantísimos significados. Es una simple frase y depende de cómo se diga, cómo se expresa, y si se afina, mucho mejor", dijo Volpe.



Sobre las obras más apreciadas, comentó que depende cómo van descubriendo la cantidad en miles de temas que tiene el repertorio tanguístico.

"Puedo asegurar que debo conocer el 10 por ciento de las obras que se han escrito. Algunas son muy buenas, otras son mediocres, casi diría pasatistas. En general, la gente intenta con autores como Expósito, Castillo, Discépolo, Ferrer, Eladia Blázquez, porque son quienes tal vez tuvieron más difusión a través del tiempo. No tanto ahora porque las radios no se dedican precisamente a difundir tangos, pero en función de lo que van descubriendo dentro del repertorio, lo traen al taller y ya lo quieren hacer todos o una mayoría".



"Y después es un poco lo que se va dando. En general no hay un tema que sea el predilecto de todos. Todo depende de las posibilidades a nivel vocal que tiene cada uno".

Comentó que la gente se acerca al taller por una necesidad de cantar, de expresar en un momento de su vida un determinado tipo de repertorio.

"Después se va convirtiendo en un grupo de gente fantástico, como ocurre actualmente, donde se van agregando año tras año".



En este sentido, agregó que "para tener una idea, en el 2016, había 15 alumnos. Hoy está en el orden de los 28 asistentes. Y se van agregando y se reúnen a comer y a cantar. El reunirse es simplemente una excusa para cantar. Cada persona que se va agregando se siente como si conociera a los demás de toda la vida y eso a mi me pone muy feliz porque es una manera de ir multiplicando la afición por esto de cantar tango, saborear el tango de una determinada manera".

En cuanto al baile, dijo que es una modalidad de la música de tango. "Hay muchos bailarines que practican sin música y eso es una simple gimnasia. No están bailando y así se da en cualquier orden musical".

Artistas.

La transmisión de la palabra es lo que prevalece.

Edades de los concurrentes a los encuentros. La mayoría son adultos, aunque hay un par de chicos de entre 18 y 19 años, "quienes la pasan muy bien".



Experiencias. "Se suele decir que al tango se lo empieza a querer después de los 30 años, cuando ya se han tenido diversas vivencias de vida".

Interpretar. No obstante, Víctor Volpe dijo que "esto es como un actor que tiene que hacer de asesino y nunca mató a nadie y no es necesario que haya vivido la experiencia de ser un asesino, simplemente se pone en la piel de su personaje y actúa como tal".

En el tango pasa más o menos lo mismo. "No es necesario haber sufrido los avatares de la vida para poder interpretarlo. Hay que ponerse también en el rol de actor y eso es parte de la historia y de lo complejo que es cantar tangos".