“Tenemos muchas preguntas sin respuestas, porque los hermanos también nos piden que les digamos qué pasó. En vez de ir a verlo a un partido de fútbol, tengo que ir al cementerio a llevarle flores. Mi hijo más chiquito me dijo que le sacara la tierra y lo llevara al hospital. El dolor es inmenso”.

Alexis “Cheero” Valenzuela llegó de la escuela y rápidamente se cambió para ir a hacer lo que más amaba: jugar al fútbol. Tenía 17 años y toda una vida por delante.

El 4 de agosto de 2016 una camioneta Ford Ranger lo embistió cuando circulaba en su motocicleta junto a su hermano Gonzalo (12) en la esquina de Esmeralda y Saavedra. El chico sufrió graves lesiones y falleció.

A casi dos años de aquel trágico episodio, su familia dice que la causa no tiene novedades y reclama justicia.

Vanesa Osés (35), madre de la víctima, pide entrevistarse con el fiscal Christian Aguilar y “que Martín Mugnolo -quien conducía la camioneta- pague por lo que hizo”.

“Aún estamos esperando. Ya van a hacer dos años. Las veces que hemos ido a la fiscalía y pedimos hablar no pudimos. Los tiempos nuestros no son los de la Justicia. Esto te hace sentir impotente”.

“Quiero creer que va a haber Justicia, algo que dudo por las leyes que hay, pero que pague. No le deseo el mal, solo que pague por lo que hizo. Me gustaría que el fiscal Aguilar nos reciba. Tengo el derecho de hablar con él”, reclama.

Agrega que el caso “no salió a la luz porque en su momento no tuve la valentía. Estaba velando a mi hijo y a otro lo tenía internado. La situación era muy fuerte y lo sigue siendo, porque aseguro que el dolor no pasa, es más grande aún”.

Junto a otras víctimas de siniestros viales, Vanesa y su pareja Emiliano Gutiérrez (33) participan de cada una de las marchas en pedido de justicia, aunque admite que “es desgastante físicamente y psicológicamente, porque llegás destruido a tu casa”.

“También me da paz. No sé si mi hijo me verá desde donde esté, pero él sabe que luchamos para que haya justicia”, sigue diciendo.

La mujer cuenta que “cuando fue la Marcha de la Luz la gente que andaba en los autos gritaba e insultaba... No les importa porque no les tocó”.



Respecto del conductor de la camioneta que embistió a Alexis, dice que “así como me levanto pensando en mi hijo, también tengo la imagen grabada de él. Y sigue como si nada. Nunca vino a hablarnos, porque es un cobarde. Lo es él y también su familia, porque tiene una madre y ella nunca se acercó a preguntar nada, ni siquiera cuando estábamos en el hospital con mi otro hijo”.

El trágico suceso

“Cuando llegué al lugar estaba Gonzalo tirado en el piso y a Alexis ya se lo habían llevado. Mis nenes habían salido de la escuela sobre las 6 de la tarde y cerca de las 8, Gonzalo me dijo 'mami me voy a jugar un partido', paradójicamente cerca de la morgue”, recordó Vanesa.

Comenta que “esa es la culpa que siento, porque Emiliano (su pareja) dijo de llevarlos, pero como siempre iban en la moto pensé que no iba a pasar nada”.

"A las diez y media de la noche nos vinieron a tocar la puerta de casa. Ese día nos márco para siempre”, agrega Emiliano.

Ambos sostienen que, más allá de las secuelas físicas, Gonzalo "está enojado con la vida”.

“Es según el día, por ahí habla, por ahí no... se aisla, está con el celular todo el día y hasta perdió las ganas de estudiar”, señala Emiliano.

En el choque sufrió fracturas en su pierna, la mano y también en un hueso debajo del cráneo.

Explica que Gonzalo “nunca fue al cementerio. Tampoco se lo exigimos. Sabemos que cuando sea más grande va a ir. Que junte las fuerzas necesarias. Es feo ,porque se te cruzan muchas cosas por la cabeza”.

Vanesa, quien es madre de otros tres chicos ( Juanita de 10 años, Juan Ignacio de 5 y Jonas de 4), admite que el dolor no se puede atenuar.

“Alexis era mi vida. Fui mamá muy joven, a los 15, fui madre de soltera y era mi compañero. Por más que tenga más hijos, ninguno se reemplaza”, finaliza.