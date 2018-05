“Este es un sindicato que ha crecido mucho, abierto a sus afiliados y a la sociedad, que defiende los intereses de los trabajadores y que sostiene una posición de unidad frente a los ataques que hoy vivimos los trabajadores. La Organización va junto al éxito de cada cosa que se hace”

La reflexión la realiza Julio Leguizamón, Secretario General del Sindicato del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y Afines de Bahía Blanca (SPIQPyA).

Al respecto, Sandra Ponce, Secretaria de Organización del SPIQPyA, sostuvo que su objetivo, como el de todos mis compañeros y de la comisión directiva, es “trabajar para tener un Sindicato fuerte y unido que defienda las conquistas y las necesidades de los petroquímicos”.

“En esta secretaría, mi misión es darle mejoras, brindarle al afiliado todos los beneficios que el sindicato pueda conquistar. Como parte de esto, organizamos la fiesta de fin de año, la del Día del Niño, la entrega de útiles escolares, las becas, la Colonia de Verano a lo que se ha sumado Patín Petroquímico en todas sus formas, fútbol femenino, vóleibol y para todas las edades, las danzas caribeñas y hoy nos hemos propuesto recuperar el Cestoball entre otras tantísimas cosas”, añadió.

Ponce tomó la Secretaría a pedido de Leguizamón y contó que no fue fácil para una mujer en un Sindicato dirigido por hombres y que siempre fue dirigido por hombres.

“Hoy sigue siendo difícil, pero es otra cosa, es un Sindicato con un porcentaje menor de mujeres que otros y aún así, se le da mucha importancia y prioridad al trabajo de la mujer en todos los planos”, señaló.

La mujer comentó que “hace 5 años que estoy directamente en el Sindicato y hemos ido incorporando cosas de a poco. Así comenzó todo, primero siendo delegada y después participando en la comisión”.

“Arrancamos con la fiesta del Día del Niño, que se realizaba desde la anterior conducción y era muy reducida. Empecé en esta Secretaría pensando en organizar algo, más allá de que sea para los chicos, que participen los padres y la familia. Hoy estas fiestas son un ejemplo de participación de todos los afiliados, sus hijos y sus familias”, expresó.

“Después vino la Colonia de Verano, una es mamá y está en permanentemente contacto con chicos y sabe las necesidades que tienen o que es lo que le gusta. Por eso la colonia es enfocada también en lo deportivo y formativo, para insertarlos en el deporte”, agregó.

Según comentó Ponce, se mejoró la entrega de los útiles.

“Sabemos muy bien lo que se tiene que comprar y ahí está la clave del éxito. Saber, que agregar más y que no. Una como madre, por sentido común, lo sabe, además de buscar cosas de buena calidad y que duren. La entrega de becas también es algo muy importante que se hace, premiando el esfuerzo y ayudando a los afiliados”, destacó.

Además, sostuvo que la Subcomisión de mujeres permite sumar compañeras y delegadas, para tomar los temas de género y luchar por sus reivindicaciones. Entre otras labores, se participa en los encuentros nacionales de mujeres.

También, acompañando el gran crecimiento patrimonial se sumó Patín SPIQPyA, que “llena de orgullo por su actividad y presencia en muchísimas competencias”.

“Después se incorporó el fútbol femenino, que fue bastante difícil, porque cuesta aceptar que una mujer comparta un deporte que la mayoría piensa que es de hombres. Se demostró que no y hoy están muy bien integradas y tenemos un equipo de fútbol femenino que nos representa como Sindicato, logrando muchos campeonatos y triunfos importantes”, opinó.

Además se incorporó el vóleibol femenino, “quienes están participando en las Olimpiadas y vienen de vencer a las Municipales en sets corridos” y también cestoball, “que era un deporte que estaba bastante olvidado y vamos avanzando”.

“También se sumaron las danzas caribeñas con 'Ana La cubana', y de a poco se van incorporando muchas mujeres en esta actividad”, añadió.

Ponce señaló que el año pasado la Secretaría, luego de más de dos años de trabajo, fue anfitrión y organizador de la Muestra 'Japón en Bahía Blanca', evento que organiza anualmente la Fundación Cultural Argentino Japonesa y que contó con la presencia del Embajador de Japón en la Argentina.

“Más de 20.000 personas fueron parte de esta muestra cultural, que por iniciativa de nuestro Sindicato fue de gran importancia para Bahía Blanca. Una vez más los petroquímicos demostramos la capacidad de hacer en favor de la gente”, dijo.

Y agregó: “Nuestro predio de Colón y Teniente Farías comenzó a transformarse desde ese momento, en un gran lugar de encuentro de todos los bahienses. También es un hecho que todo lo recaudado y donado sirvió para ayudar al trabajo por la inclusión que vienen realizando Las Águilas Bahía (deporte para ciegos) y que nuestro Sindicato apoya de forma permanente”.

“Algo que ya es un emblema del Sindicato son las fiestas masivas de fin de año. Nuestra idea era hacerla siempre en el predio, una fiesta familiar al mediodía y compartir todo el día. Inaugurando así la temporada de verano y habilitando la pileta para los chicos. La gran fiesta se hace con grupos de jerarquía, humoristas y se trata de hacer lo mejor que podemos”, manifestó.

70 años

Ponce sostuvo que “se cumplieron los 70 años del Sindicato y creíamos que para fin de año los afiliados se habían ganado con su lucha y se merecían 'tirar la casa por la ventana', así que a partir de ese momento desde ésta Secretaría se armó una Comisión de Fiesta y pudimos realizar la gran fiesta de los petroquímicos”.

“Fue un éxito, una hermosa fiesta, los espectáculos, la comida, la decoración, los regalos y el sorteo sorpresa fue lo más esperado, que fue el viaje al Mundial de Rusia, que sorprendió a todo el mundo, inclusive para la gente que estaba trabajando en la comisión de fiestas”, recordó.

Los afiliados se prepararon para "su propia fiesta de gala". Todo se cumplió y el resultado fue un éxito total.

Todo cambió

“Para mí, es muy importante rescatar, las cosas que nos permiten llegar a ser lo que hoy somos. Después del gran paro del 8 de Julio del 2009 todo cambió, hasta ese momento no éramos tenidos en cuenta en nada, no sólo las mujeres sino todos, ni siquiera por la comisión directiva anterior. No teníamos ningún beneficio”, comentó Ponce.

La Secretaría de Organización señaló que “hoy son reconocidos con el propio convenio colectivo y tratados como una contratista más”.

“Antes éramos afiliados de primera y de segunda. Así era todo. Vivíamos situaciones muy complicadas y nuestro trabajo siempre pendía de un hilo por la precariedad de las condiciones y por el bajo salario”, sostuvo.

“A partir de ese momento empezó la unión del Sindicato, porque antes cada uno hacia la suya. Hay un antes y un después del 8 de Julio. Hoy somos un Sindicato fuerte, abierto a la comunidad, a los afiliados y a la familias a partir de ese momento”, cerró.