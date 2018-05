Atletismo: nuevo obstáculo extra tuvo el bahiense Juan Rudolf

A primera vista pareciera que existiese una confabulación contra el atleta bahiense Juan Ignacio Rudolf en su carrera hacia los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

Tras sufrir la equivocación de los jueces con el sistema de cronometraje, hace una semana en Mar del Plata, este fin de semana durante el selectivo Metropolitano de Buenos Aires, el atleta bahiense ganó la competencia de los 2.000 metros con obstáculos (6m 12s 68/100), pero fue descalificado.

La decisión de los jueces se fundó en que al pasar el obstáculo de la fosa con agua, en la caída Juani apoyó ambos pies fuera de la línea interna delimitante de la pista.

“Me dijeron que pisé afuera del lugar de correr. La única vuelta que pudo ser, sería en la cuarta pero es algo medio imposible pasar la fosa y caer con los dos pies al costado. Dudo mucho en esa decisión de los jueces. Por otra parte, ese sector interno de la pista no estaba demarcado con conos para poder discutir algo y no teníamos pruebas para mostrar si de verdad pisé o no afuera”, declaró Rudolf.

No obstante el campeón argentino de 2.000 metros con obstáculos se mostró tranquilo y confiado en alcanzar la marca al Sudamericano Sub 18, paso previo obligado para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud.

“Igual estoy tranquilo y tengo la cabeza fría, sé que en dos semanas voy a demostrar lo que puedo hacer. Ahora no queda más nada que seguir entrenando firme y con confianza, ya que falta muy poco para el Nacional donde esperemos que todo salga bien y las cosas se den”, agregó el atleta de la Asociación Alumni, preparado por la Licenciada en Educación Física, Patricia Nadal.

La tercera será la vencida para Juani Rudolf en el Campeonato Argentino Sub 18, previsto para el 24 y 25 del actual, también en el CENARD.