Rechazo a la aprobación del Pacto Fiscal

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Rosales rechaza la aprobación del Pacto Fiscal de la provincia de Buenos Aires, dado que considera que condiciona muchos derechos de los empleados de la comuna, limita las paritarias, la planta municipal, no cubre las vacantes que dejan los jubilados y municipales fallecidos, mientras que las vacantes las cubren con cargos políticos, sin poner en función la carrera municipal.

Mediante un comunicado de prensa, el dirigente gremial Jorge Herrera, dijo que de 135 municipios no llega a la mitad los que firmaron el Pacto Fiscal, mediante el cual "lo que se busca es congelar el gasto y la planta municipal, cortando todo gasto extra con que el empleado puede tratar de llegar a fin de mes".

Dijo, además, que "les abre las puertas del municipio a las empresas privadas de amigos y se seguirá con trabajos precarios".

"Creemos que la Ley de Responsabilidad Fiscal es extorsiva; es una ley cuyo fin es la restricción de la autonomía de los municipios y la limitación de los intendentes en el ejercicio de sus funciones porque al firmar esta iniciativa hay una sesión de la autonomía de los municipios hacia la provincia".

"El Intendente, en su discurso (del pasado sábado, en conmemoración de la autonomía de Punta Alta) dijo que, "la autonomía no se consiguió de un día para otro, sino que nos llevó cuatro décadas", recordó Herrera.

Ante ello se preguntó "¿entonces por qué en un día le queremos entregar la autonomía a la provincia? La autonomía se cuida todos los días, para que dure para siempre. Por esto y otros motivos que no están claros, después de haber estado en el Concejo Deliberante en donde el Ejecutivo no supo explicar dicha ley, la postura del Sindicato de Trabajadores Municipales, es decir que no estamos de acuerdo a la adhesión al Pacto Fiscal".

Al mismo tiempo, señaló que "el gremio se reserva el derecho de declarar estado de alerta y movilización, y estará presente el día que el Concejo Deliberante de tratamiento a dicha ley, para demostrar nuestra disconformidad".

