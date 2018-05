Coronel Suárez: los municipales rechazaron la oferta del Ejecutivo y pidieron una suba del 40%

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Suárez rechazó hoy la propuesta de aumento que había efectuado el Ejecutivo -4% para mayo y 3% para julio- por considerarla insuficiente. Además, reclamó una suba del 40%, lo que constituye casi seis veces lo ofertado por el intendente Roberto Palacio.

“La primera propuesta del Ejecutivo había sido un 3% a mayo y un 4% a julio; ahora invirtieron los porcentajes, pero la cantidad es la misma. La asamblea rechazó estos números. Es una propuesta miserable, ya que para la última categoría (laboral municipal) supone un aumento de 10 pesos por día”, explicó el secretario general de los municipales, Rubén Allende.

Según mencionó, el gobierno de Palacio otorgó un 20% de aumento para las guardias médicas activas, por lo que ese es el porcentaje que se exige en principio para los municipales en el primer semestre del año.

“Nadie dice que no les corresponda o no lo merezcan, pero también es cierto que los municipales merecen el aumento. Nos dicen que no hay plata pero, en una actitud ignominiosa, el secretario de Salud (Rogelio Urízar) firma un decreto con el que sube las guardias que él mismo hace, avalado por el intendente”, dijo.

Allende mencionó que la asamblea de trabajadores pidió la equiparación de los porcentajes de actualización de salarios.

“Si hacemos una comparación que no debería hacerse, el básico municipal está en 8.700 pesos al mes y, una guardia médica, 9.200 pesos por día. A un trabajador que gana 300 pesos por día, que está por debajo de la línea de pobreza, no se le puede ofrecer un 3% o un 4%. Es superado largamente por la inflación que hemos tenido hasta ahora”, señaló.

El dirigente sindical sostuvo que para este año se prevé una inflación del 25% o más.

“Siguen hablando de revisión cuando lo que se necesita es cláusula gatillo que actualice salarios en forma automática. Los municipales partimos de básicos muy bajos como para pedir un porcentaje menor. Necesitaríamos un 100% de aumento para llegar a la línea de pobreza y de un 200% para equiparar la canasta familiar”, acotó.

Por último, dijo que queda todo mayo “para llegar a un acuerdo y no resentir los servicios”.

“No queremos perjudicar a la comunidad. El gobierno municipal nos dice que no hay plata. El año pasdo dijo lo mismo, hubo 40 días de conflicto y después informaron que tenían dinero”, finalizó (Agencia Coronel Suárez)