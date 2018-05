Liz Solari recordó la trágica muerte de su exnovio: "El dolor me fortaleció"

La modelo Liz Solari recordó en el programa de Mirtha Legrand la trágica muerte de su exnovio, quien falleció hace 8 años.

Leonardo Verhagen falleció en febrero de 2010 en los brazos de la modelo después de una noche romántica.

"Todos pasamos momentos duros, pero esos momentos son importantísimos en la vida de las personas para evolucionar. El dolor nos ayuda a crecer, y a todos nos pasan situaciones que en algún momento nos quiebran para pararnos de vuelta fortalecidos, y aprender. Porque la vida es eso, es una escuela, estamos acá y todo el tiempo son lecciones y lecciones para volvernos mejores personas, para ayudar a otros, para entender por qué vinimos, qué estamos haciendo acá", dijo Liz.

La conductora entonces le dijo que le parecía que estaba intelectualizando el dolor. Sin embargo, ella lo negó: "No lo intelectualizo, cuento mi experiencia personal, cómo yo lo viví. A mí me fortaleció. Creo que siempre está el libre albedrío, o te fortalece o te debilita, depende dónde te parás. Eso no significa que no me haya dolido, que no lo haya transitado, pero quiero decir que para eso están las situaciones, para que nosotros nos paremos y digamos '¿qué hago con esto'. '¿Me despierto, abro la ventana y voy para adelante aunque hoy me duela todo o cierro la persiana y me quedo en la oscuridad llorando?'”.

"Es el tiempo que nos ayuda a sanar, y la actitud que tomamos frente a esas situaciones, que eso hace que modifique el camino de nuestras vidas”, agregó.

Qué pasó

Verhagen murió en febrero de 2010 por una cardiomegalia, un agrandamiento inusual del corazón.

"Volvimos a casa, abrimos un vino, pusimos música, subimos a la habitación del primer piso e hicimos el amor. Inmediatamente, cuando terminamos, comenzó a tener convulsiones y cayó al piso. Salí a la calle en busca de ayuda, pero nadie pudo hacer nada. Fue desesperante verlo morir en mis brazos”, contó ella a la policía en ese momento, según publicó entonces la revista Gente.

Después del episodio, Liz se volcó hacia la espiritualidad. Empezó a meditar y actualmente tiene un canal de YouTube en el que realiza esta práctica de manera cotidiana. Además, recientemente presentó un libro que escribió junto a Cher Chevalier llamado Meditaciones para un viaje interior. (TN y La Nueva.)