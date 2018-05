Liga Municipal de Fútbol: tres mil chicos participan de una nueva temporada

Héctor Gay encabezó ayer en el complejo Oscar Zibecchi del club Liniers la ceremonia de apertura de la octava edición del torneo que organiza anualmente la Liga Municipal de Fútbol. ​

Acompañado por el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Vitalini; la secretaria de Políticas Sociales, Soledad Monárdez y el subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni​, el jefe comunal entregó​ pelotas de fútbol, conos y vallas​ a las 34 entidades participantes.

El intendente resaltó que el principal objetivo de este proyecto es ofrecer un espacio de formación deportiva y contención social e indicó que “no es algo menor que 3 mil chicos jueguen al fútbol cada fin de semana porque esto implica que no están en la calle”.

Agradeció la labor que realiza “cada delegado, cada entrenador y a cada padre o madre que ofrece tiempo y dedicación a las escuelitas. Todos debemos seguir trabajando para mejorar instalaciones y para fortalecer este proyecto”.

También señaló que los chicos, además de llevar a cabo una actividad deportiva, han tenido la posibilidad de regularizar el documento nacional de identidad, recibir apoyo escolar o efectuar controles de salud.

​Actualmente ​juegan el torneo equipos de la ciudad y General Cerri. También lo hicieron oportunamente representativos de Ingeniero White, Villa Bordeu y del barrio Juan Lópes.​ ​En tal sentido, el subsecretario Stortoni aseveró que “esta liga sigue creciendo año a año. Lo importante es que se prioriza fomentar valores, como el compañerismo y la solidaridad, por encima de un circunstancial resultado deportivo”.

“Si bien nosotros colaboramos con parte de logística (transporte, planillas, coordinadores, árbitros), sin el aporte de los entrenadores y padres no podrían jugarse 70 cotejos por fin de semana en diversos puntos de la ciudad”, puntualizó el funcionario comunal.

Los sábado​s​ juegan la categorías correspondientes al Baby (2007-08 y 2009-10) y los domingo​s​ se disputan los encuentros de Infantiles (sub 13, sub 15 y sub 16). Los partidos, en canchas de dimensiones reducidas, son controlados por veedores y coordinadores.

Las Escuelitas Barriales:

1° de Mayo, con sede en la intersección de Francia y Catamarca; 9 de Noviembre (Parera 2300; AC Harding Green (Quinquela Martín 4110); Barrio Ferro (Piccioli y Brunel); Barrio Rucci (Arias y Ecuador).

31 de Marzo (General Daniel Cerri); Calvento (Pacífico y Calvento); Centro San Ignacio de Loyola (barrio Spurr); Club Atlético Grünbein (Schiaffino 1460).

Club Belgrano (Salinas y Malharro); El Cometa (Donado 1800); El Progreso (Thompson 2880); Estrella de Oro (Chacabuco 1635); Estrella Verde (Castelli 2700); Héroes de Malvinas (Arias y Chubut); La Armonía (Don Bosco 2200); Leones (Colón 1800); Loma Paraguaya (Céspedes y Undiano); Los Caras (Piedrabuena 1700).

Miramar (Charcas 2000); Noroeste (Pacífico y Roca); Puertas del Sur (Pacífico 3600); Sembrando Esperanza (Manuel Molina y Santa Cruz); Sixto Laspiur (Bravard y Harding Green); Stadium (Vieytes 454); Stella Maris (Necochea 2360); Thompson (Thompson y Morel); Villa Esperanza (Beruti y Harris); Villa Muñiz (Salinas Chicas 251).

Vista Alegre (Coulin y Río Atuel); Zona Norte (Malvinas 2700); Maldonado (Ricchieri y Fabián González); Defensores del Sur (Pacífico 3500) y CECUDEI (con sede en calle Chubut 2100).