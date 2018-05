La nueva ¿novia? del bahiense Guido Pella: una modelo de 27 años y expareja de Del Potro

El tenista bahiense Guido Pella está en boca de todos y esta vez no por ganar la Copa Davis sino por su vida amorosa: muchos lo vieron todo el fin de semana con la modelo Stephanie Demner.

A los dos jóvenes de 27 años se los vio muy cariñosos por 2 reconocidos boliches de Bahía Blanca e incluso en el aeropuerto antes de "Coronar un gran finde" comiendo sushi en Buenos Aires.

Si bien ninguno de los 2 confirmó el romance, la modelo ya empezó a seguir en Instagram a la familia del tenista y el periodista Ángel Brito publicó una foto de ellos en la terminal aérea.

Stephanie se separó recientemente del instagramer Grego Rosello. Y antes salió con otros deportistas como Juan Martín Del Potro, compañero de Guido en el equipo campeón de Copa Davis, y el futbolista de River Rodrigo Mora.

Para no caerle a Guido con comparaciones del mundo del fútbol (caso Icardi-López), vale la pena una aclaración: la relación con Del Potro fue entre 2010 y 2013, no eran compañeros en el equipo de Davis. Incluso esa relación terminó cuando se difundió en todos los medios un audio de Johanna Villafañe en el que confirmaba un encuentro sexual con el tenista tandilense mientras estaba en pareja con Demner. "No perdono infidelidades”, tiró la joven en ese momento.