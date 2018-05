Darregueira: una mamá desesperada denunció que PAMI le envió la "silla de la vergüenza"

Mónica Tappella, mamá de Sabina González, una joven de Darregueira que padece esclerorsis múltiple -una enfermedad degenerativa muy limitante- y que día a día pelea para no bajar los brazos denunció que la obra social PAMI le envió "la silla de la vegüenza" para "salir del paso", que tiene las ruedas desinfladas, cuya batería no funciona y que no tiene las medidas indicadas por los profesionales que atienden a la paciente.

"¡La silla de la Vergüenza! ¡El PAMI me da vergüenza! Esto llegó ayer y me fue entregado hoy, para salir del paso, según ellos, hasta que se apruebe lo que ella necesita", publicó en su muro de Facebook.

Aseguró también que el informe de la fisiatra acerca de las necesidades de Sabina tiene fecha del 4 de noviembre pasado.

"¿Hasta cuando señores? ¿Hasta cuando van a pilotear, hasta cuando seguirán tomándome el pelo con burocracia y papeles? No pido nada que no le corresponda a alguien que padece una enfermedad discapacitante", señaló.

"La lucho sola desde el año 2007 y que nadie se atreva a decirme quela ineficiencia es herencia, porque de ese verso estoy harta", expresó.ç

Cuando se juega con la salud de las personas quien es medianamente honesto, sea quien sea, se queda sin palabras. ¡Basta, Señores! Basta de cuidar su quinta! Basta de robarle al pueblo, basta de ofrecer geriátricos ¿No tienen hijos, madres, nietos? ¡Sinceramente, me dan asco", se desquitó Mónica Tappella, en las redes sociales.

se enteró a los 18 años que padecía esclerosis múltiple y, desde entonces, debió afrontar muchas situaciones difíciles y desesperantes, como la de recorrer clínicas de todo el país en busca de un tratamiento que pudiera mitigar su dolencia y que propiciara su recuperación.

En todo ese tiempo –hoy tiene 30 años-- debido a esta enfermedad degenerativa que, día a día, le iba robando nuevas funciones se vio obligada a renunciar a muchas actividades propias de su edad. En cambio, pasaba sus horas tratando de sentirse mejor, y siguiendo al pie de la letra las terapias tradicionales y alternativas que le sugerían, siempre al amparo de su mamá, único sostén económico de la familia.

Más allá de los obstáculos, supo despertar cada día con la esperanza de hallar una solución y de seguir peleando por optimizar su salud.

En 2014 se realizó una cirugía en España para mejorar su calidad de vida, pero aún continúa en silla de ruedas.