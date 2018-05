Se viene la banda Prisma con un concierto en homenaje a Pink Floyd

Prisma, banda tributo a Pink Floyd, presentará lo mejor de su repertorio nuevamente en Bahía Blanca. La cita es para el jueves, a las 21.30, en Forum (Corrientes 123).

Luego de haber recorrido los escenarios de los teatros más importantes de Capital Federal, La Plata, Mar del Plata, Santa Rosa, Tandil, Viedma, Trelew, Puerto Madryn y Córdoba entre otras ciudades, durante 4 años de gira, y de haber sido reconocida por la cadena Internacional de cines Showcase (que la eligió para la difusión de la última película de Roger Waters: The Wall, en septiembre de 2015), la banda está más activa que nunca.

Prisma es Franciso Fresard en voz; Diego Martínez y Franco Stramana en guitarras; Agustín Caputo en bajo; Germán Klingenfuss en teclados; Natalia Valeria, Jazmín Guerendiain y Melany Flores en coros; Ángel Villafañe en saxo, percusión y coros; y Agustín Noceto en batería.

El grupo propone un concierto de más de dos horas de grandes clásicos de discos como The wall, The dark side of the moon, Wish you were Here, Animals y Division Bell sumados a algunas joyas de la primera época para los más fanáticos.

Además de 10 músicos en vivo, los integrantes de Prisma prometen una excelente puesta en escena, show de luces, láser, video, efectos y más sorpresas.

"En cada presentación intentamos representar lo más cuidadosa y respetuosamente posible la esencia de la mítica banda londinense", comentó Noceto.