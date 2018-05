Radagast: "Siempre me trajo buena suerte empezar en Bahía"

Mago, comediante, músico, actor... son muchas las maneras de definir a Radagast. O al menos intentarlo.

Agustín Aristarán, uno de los artistas bahienses de mayor proyección nacional en los últimos años, vuelve a su ciudad para presentarse junto con su banda The Colibriquis, el viernes próximo, desde las 21, en el Teatro Municipal.

"El show que traigo esta vez a Bahía Blanca se trata de algunas cosas nuevas, algunas viejas... Nuevas rutinas de stand- up, material nuevo de humor y sobre todo, la presentación de mi banda & the Colibriquis”, adelantó.

"Este proyecto nuevo musical me tiene muy copado porque me permite mezclar todos mis intereses, mis gustos. La comedia y el humor con la música y las canciones. Me estoy dando el lujo de componer canciones, de crear letras. Es otro lenguaje que me permite explorar diferentes vericuetos artísticos", agregó.

"Entonces voy intercalando monólogos con canciones y van pasando cosas muy lindas y eclécticas que disfruto mucho".

--¿Quiénes son los Colibriquis?

--Es la banda con la que hace un año empezamos a proyectar y trabajar juntos para poder hoy llevar ese trabajo a escena. Estamos tocando mucho y estoy muy feliz porque mi banda está compuesta por músicos que son muy talentosos, y además son muy buena gente y se coparon con este proyecto mío, y no solo eso: lo hicieron propio y tienen la camiseta ultra mega puesta. Le estamos metiendo mucha energía y amor.

--Hace poco tiempo tu arte se incorporó a una plataforma en indetenible crecimiento como Netflix. ¿Qué te aportó?

--Haber estado en Netflix me aportó cumplir un sueño con el que ni siquiera soñaba. Alguna vez se me pasó por la cabeza “Uy qué lindo sería tener mi especial de comedia en Netflix”, pero como algo inalcanzable. Me aportó fundamentalmente llegar a países que nunca me hubiese imaginado: Bulgaria, Grecia, Israel, República Checa. Lugares que están lejísimos. Está en mas de 200 países el especial,traducido a un montón de idiomas.

También me permitió verificar la universalidad del humor que hago. Siempre fue algo a lo que aspiré, pero nunca lo había podido probar como con esta exposición global que me dio Netflix. Así que me aportó que me conozca gente a la que de otra manera nunca hubiese llegado.

--¿Por qué, con tanto éxito nacional y ahora internacional, el deseo permanente de volver a tu ciudad?

--Vuelvo porque es mi ciudad, mi hogar. Es donde están todos mis más atesorados recuerdos. En Bahía está y nació mi humor. Y es ahí donde me gusta estrenar cosas nuevas.

Si bien este show no es totalmente nuevo --porque tiene cosas de espectáculos anteriores-- en su mayor parte es un proyecto de estreno: mi banda, mezclada con comedia, canciones y humor.

Me gusta arrancarlo en Bahía. Siempre me trajo buena suerte hacerlo. No soy cabulero, pero es lo que yo necesito. Arrancar en Bahía los caminos nuevos. Y en este show hago todo lo que me gusta hacer a mí, no me quedo con las ganas de nada.

--¿Por dónde vas a continuar?

--Gran parte del show que voy a estrenar en septiembre en calle Corrientes en el Metropolitan Sura, en Buenos Aires, es lo que van a poder ver este viernes, en el Teatro Municipal de mi amada ciudad.