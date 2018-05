Gaby y un homenaje desde Bahía Blanca para Eladia Blázquez

Llega un nuevo musical al universo tanguero: "Contame una historia", que narra la vida de Eladia Blázquez, escrito e interpretado por la cancionista Gaby, “La voz sensual del tango”.

La obra se estrenará el próximo viernes, a las 21.30, en el Café Histórico (Colón 602), prosiguiendo con presentaciones varias en localidades del interior del país y la Ciudad de Buenos Aires.

Con antecedentes exitosos como los que relatan la vida de Libertad Lamarque (“La novia de América”, 2015) o de Eva Duarte de Perón (“Tibio está el pañuelo todavía”, 2016), La Morocha Bahiense se anima a encarnar esta vez a una amiga íntima de Eladia Blázquez que habla con el corazón de un ser excepcional y talentoso como fue “La Discépolo con polleras”.

“Todos los musicales son un desafío. Este fue particularmente difícil porque la vida privada de Eladia es prácticamente desconocida. Recrear un personaje sobre las cosas que se cuentan de ella, escuchando sus entrevistas, leyendo sus libros e interpretando las letras que escribió es una tarea ardua pero apasionante”, cuenta Gaby.

Luego confiesa lamentar muchísimo no haber conocido a Eladia.

"Una de mis metas cuando me mudé a Buenos Aires fue conocerla pero se me hizo tarde. Al poco tiempo de estar radicada allí, falleció. Recuerdo que estábamos haciendo el programa Un sábado más por radio AM General Belgrano y, al enterarnos, armamos un especial con sus interpretaciones. Recibimos un llamado de la dirección de la radio exigiéndonos sacarla del aire por ser comunista… ¡no lo podíamos creer! Que en el siglo XXI se censurara a un artista por sus ideas (que ni siquiera eran exactamente así y encima acaba de morir) nos pareció una locura. Fue nuestra última emisión en esa radio”.

Blázquez fue una artista completa: guitarrista, pianista, cantante, autora y compositora que cuenta entre sus obras canciones españolas, latinoamericanas, folklóricas, boleros, baladas, tangos y milongas.

En este caso, Gaby eligió no contar con músicos en vivo ni interpretar directamente al personaje de la obra. “Creo que no me hubiera salido ser Eladia”.