Ciro y Los Persas vienen a Bahía Blanca para dar un show gratuito y al aire libre

El público bahiense tendrá el privilegio de ser uno de los primeros en escuchar a Ciro y Los Persas tocar en vivo las canciones de su nuevo disco Naranja Persa 2.

El próximo sábado, en el Parque Boronat, desde las 16 y con La Que Faltaba y El Plan de la Mariposa como invitados, la banda de Andrés Ciro Martínez llegará a nuestra ciudad para presentarse de manera gratuita en el marco del Movistar Fri Music.

La banda se formó a mediados de 2009, dos meses después de la despedida de Los Piojos en el Estadio de River ante 75.000 personas.

Según Ciro, él no quería caer en un estado de depresión por la ruptura de Los Piojos y por eso junto con Juan Manuel Gigena Ábalos, (guitarrista que también se fue a probar a Los Piojos después de la salida de Piti Fernández) decidieron armar el grupo Los Persas.

Luego se sumaría "Broder" Bastos, ex guitarrista de Bossa n'Stones, Bossa n' Marley y Bossa n' Roses; Julián "Lulo" Isod, ex baterista de un trío llamado Tres Buen Ensamble y de la antigua banda de pop rock Virus, Miguel "Chucky" de Ipola, tecladista que estuvo en Los Piojos un buen tiempo y después de la ruptura se unió a la banda de Ciro.

La banda tuvo sus primeros recitales en diciembre de 2009 en Rosario y Córdoba.

En 2010 lanzaron su primer disco Espejos, que contiene un rechazo a los conquistadores, un respaldo a la idea de pertenencia a Latinoamérica y una defensa a los pueblos originarios.

Esa idea ya se expresa desde el primer tema del disco (Antes y después). También la idea de libertad se manifiesta en el segundo tema, Servidor, donde se menciona la esclavitud.

En el año 2014, de la mano de 27, Ciro vuelve a los grandes estadios porteños. Realizó dos fechas en el estadio de Ferro Carril Oeste, donde agotó ambos estadios.

Esas noches Ciro repasó toda su carrera musical interpretando tanto temas de Los Piojos como de su carrera solista.

El cantante clausuró su gran año con un par de fechas en el Estadio Luna Park. En el año 2015 edita su primer disco en vivo llamado Que placer verte otra vez, grabado en las dos fechas que tocó en Ferro.

Naranja persa es la tercera producción de estudio de Los Persas, y la primera doble. El álbum fue editado en dos partes, el disco 1 fue lanzado el 27 de septiembre de 2016, y consta de 10 canciones, 8 de ellas son suyas, más un cover de Willie Dixon que luego sería grabada por The Rolling Stones, Pappo y Los Piojos, y un tema instrumental adicional.

El primer disco fue presentado el 14 de octubre en Tandil, y su presentación oficial en Buenos Aires fue el 19 de noviembre en el estadio de Vélez. A una semana de su lanzamiento fue disco de oro y luego disco de platino.

El disco 2 fue lanzado el 14 de abril de 2018, y consta de 12 canciones nuevas. El segundo disco fue presentado el 21 de abril en el Hipódromo del Parque Independencia de Rosario.

Los dos álbumes fueron producidos por Andrés Ciro Martínez y Juanchi Baleirón, actual líder de Los Pericos.

Una de las curiosidades de Naranja persa 2 es el tema Toaster (Give me back my) basado en el robo de una tostadora que Ciro tenía en su casa.