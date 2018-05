Para que el uso de bicicletas no sea riesgoso

Por Mario Minervino / mminervino@lanueva.com

Desde hace varios años el municipio alienta el uso de la bicicleta como medio de transporte, con varias consecuencias favorables, tanto para el usuario como para el ambiente.

Sin embargo, a pesar de las exigencias establecidas por la misma ley que rige el resto de las conductas viales, en nuestra ciudad no se controla ni se multa a los ciclistas.

Esto sucede a pesar de que, al decir de especialistas y usuarios, la bicicleta es muy saludable pero también por demás vulnerable, expuesta en un tráfico cada vez más desordenado y caótico.

Construir ciclovías no ha resultado tan alentador como se pensaba y, si bien no hay datos oficiales, no parece haberse incrementado el uso de bicicletas, sobre todo cuando la traza de lo construido se reduce a un único recorrido, con tramos en no muy buen estado y una habitual obstrucción por parte de vehículos, contenedores y otras yerbas.

Las normas

En la ciudad no se exigen cuestiones básicas incorporadas por la ley de tránsito nacional: frenos en buen estado, espejos, luces, ropa adecuada y casco.

La falta de control no se refiere sólo a los componentes de la bicicleta o del ciclista, sino que tampoco atiende que los ciclistas respeten, como cualquier otro vecino, las normas de tránsito.

Al no ser sujetos de control para los agentes de tránsito se refuerza la creencia de que las normas no son para ellos, lo cual lleva a ignorarlas y, como consecuencia, a poner en riesgo su seguridad.

El titular del juzgado de faltas Nº 2 de nuestra ciudad, Ricardo Germani, reconoció que en los años que lleva en el cargo "nunca se planteó en la ciudad implementar un control sobre los ciclistas" y de hecho jamás hubo una infracción a estas personas.

"Lo curioso es que su comportamiento está reglamentado por la misma ley que rige el resto de las cuestiones viales. Pero siempre se ha omitido, como si el uso de bicicletas no existiera", señaló.

Mencionó además que utilizar de casco y luces para circular de noche son, por caso, vitales al andar en bicicleta.

Otra visión

El médico Pedro Silberman, que lidera el grupo de trabajo que desde hace años analiza la problemática vial de la ciudad, planteó el tema desde otro punto de vista.

"¿Es necesaria una norma para los ciclistas? ¿O es mejor la educación y la recomendación?", se pregunta.

Su análisis se basa en considerar que toda normativa "se vuelve abstracta" cuando "su cumplimiento es inexistente, los controles difíciles y la sanción imposible".

"Es claro que hay medidas de seguridad que aseguran la sobrevida de los ciclistas. Pero lo que debería haber son políticas del fomento del uso responsable de la bicicleta, medidas de protección para un tránsito seguro y mejorar las condiciones de circulación", señala.

Por último aclara que no tiene sentido tampoco tomar la bicileta de manera aislada.

"Siempre se debe pensar en un ordenamiento urbano general".