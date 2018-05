Mitos y verdades sobre la privacidad en las redes sociales

Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

“Lo que saben de nosotros es mucho más de lo que nosotros creemos”.

Con esa afirmación, Sebastián Bortnik abrió ante “La Nueva”. un debate que luego continuó en su charla, denominada “¿Cuánto valen nuestros datos? Mitos y verdades sobre la privacidad en redes”, en la Universidad Nacional del Sur.

El bahiense (aunque radicado hace varios años en Buenos Aires), experto en seguridad informática y miembro fundador de la ONG Argentina Cibersegura, se enfocó en los datos que los usuarios de internet suministran sin saberlo, y sin consentir, a diversas empresas.

“En las anteriores visitas a la ciudad estuvimos más enfocados en los cuidados para los más chicos en internet, debido a algunos casos de grooming, sexting y ciberbullyng que habían ocurrido, pero esta vez nos enmfocamos en otro tema que es muy importante: cómo es la privacidad en las redes, tema que se pusieron en primera plana por los escándalos de Facebook, Cambridge Analytica y Trump con la votación en Estados Unidos”, señaló antes de la disertación.

“Hay más dudas que certezas sobre este tema de redes sociales y por eso es siempre positivo hablar, analizar y reflexionar sobre cuánto valen nuestros datos, que en muchos casos creemos que son privados y están protegidos y no es así”.

--¿Alcanza con tener cautela?

--El tema es más profundo. Porque ni siquiera el sentido común de no subir cosas que pueden ser riesgosas te ponen a salvo. Podemos no subir una foto a facebook, twiteer o instagram, pero esa foto igual puede ser vista. Porque las empresas han avanzado mucho en lo que se denomina Big Data, que es inteligencia artificial, mediante la que muchas cosas queden expuestas sin tener el consentimiento de las personas. En eso incluyo charlas de WhatsApp, emails o búsquedas que hacemos en google.

“Hoy en día, alguien analizando las búsquedas que hacemos en google, se sabe en qué estamos interesados, a qué aspiramos y desde dónde buscamos para direccionar la política empresarial. Lo que saben de nosotros es mucho más de lo que nosotros creemos. Porque nosotros creemos que al no subir cosas a facebook u otras redes sociales, estamos seguros y no es así. No digo que no seamos prudentes con lo que damos a conocer, pero también tenemos que conocer los riesgos de la otra parte que no somos conscientes”.

--¿Pueden escuchar conversaciones?

--Hoy en día, las aplicaciones de nuestros teléfonos, tienen acceso a casi todo. Por ejemplo, algunos smartphones se controlan o activan por voz. Y eso quiere decir que el micrófono está funcionando en todo momento, por lo que alguien puede estar escuchándonos. Entonces, no sólo pasa por tener prudencia en lo que damos a conocer públicamente.

--¿Se puede hacer algo?

--Muchas cosas. Hay hábitos que nos pueden ayudar a resguardar nuestra privacidad. Por ejemplo, hacer búsquedas en google con navegador abierto en incógnito. No hacer búsquedas con las casillas de correo abiertas simultáneamente para que no puedan asociar esa búsqueda con la cuenta. Entre algunos tips, Bortnik recomendó utilizar diferentes navegadores a la vez y también experimentar con otros buscadores, que son tan o más confiables que google.

“Inconscientemente, uno empieza a entregar toda su información a estos monopolios, que lo utilizan a su antojo. Entonces, con pequeñas decisiones que sirven para diversificar nuestros usos podemos dificultarles su objetivo. Por ejemplo, yo no tengo la aplicación de facebook en mi celular. Porque eso les permitiría monitorear cosas que son mías. ¿Cómo lo abro? A través del navegador y no lo dejo abierto, porque sino también saben dónde estoy, en qué me muevo o con quién me contacto”.

--¿Todas las redes sociales hacen lo mismo?

--No. En Estados Unidos están surgiendo alternativas, pero que no son gratuitas, sino que cobran por el servicio. Y a esa conclusión hay que llegar: ¿es caro ese precio o lo barato termina saliendo caro? Estas charlas sirven para que los usuarios analicen ese tema, entre otros. El argentino está acostumbrado a lo gratuito y estas empresas se aprovechan de eso para obtener información de sus usuarios para lucrar.

--¿La educación es clave en este sentido?

--La educación es bandera en este tema. Por eso estas charlas son muy nutritivas. Y en ellas nos cansamos de escuchar a los chicos decir “mi maestra o mis papás me dicen que no suba cosas para no exponer tu privacidad, pero ellos se la pasan subiendo cosas personales o familiares”. Entonces, los grandes tienen que dar el ejemplo. La falta de conocimiento lleva a ese tipo de actividades.

“Muchas veces los adultos son contradictorios, porque le piden a sus hijos que cuiden su privacidad, pero después tienen un grupo de amigos en whassap o facebook con el que comparten pornografía. Entonces, le pedimos a los pequeños que respeten a los demás, pero nosotros no lo hacemos. En mi caso, dejé de pertenecer a ciertos grupos porque no compartía difundir información privada de otra persona. Cada uno tiene que poner sus límites, porque no sólo somos responsables de la información que compartimos, sino también de la que recibimos”.

–¿Sabías que el Concejo Deliberante aprobó la creación de un Observatorio de uso responsable de redes?

--Conozco a la concejal Romina Pires, porque es una de las coordinadoras de nuestra ONG en Bahía Blanca y pudimos compartir nuestra experiencia con ella para elaborar el proyecto.

“Nuestra ONG nació en 2010. Yo trabajaba en una empresa de antivirus y con un grupo de 8-10 personas empezamos a trabajar con el padrinazgo de esta empresa. Y nos dimos cuenta que era un tema que iba a crecer y que no nos alcanzaba con ser una agrupación, así que empezamos a juntar los papeles para transformarnos en ONG, lo que nos permitió organizarnos y llegar a más sectores que en formas aisladas por el interés de un solo. Nos llena de orgullo que el Estado le haya prestado la atención necesaria y comience a legislar sobre este tema”.

“El año pasado dimos 850 charlas sobre estos temas. Pero nunca pensamos llegar a ésto. Pasamos de dar 17 charlas en 2010 a 850 en 2017 y a tratar de superar las mil en este año. Somos cada vez más gente con inquietudes. Fue clave escuchar a la gente para intentar resolver sus dudas”.

--Si tuvieras un hijo adolescente, ¿que le dirías?

--La solución no es alejarlo ni prohibirles el uso de las redes sociales, porque eso sería contraproducente. Les diría que están por entrar a un mundo genial, como es el de las tecnologías, pero que no todo es color de rosa. Van a poder conocer gente, pero que esa gente puede ser buena o mala indistintamente y que existen riesgos. Entonces tienen que manejarse con cuidado, como lo harían cuando aprenden a manejar un auto. Si andan con cuidado, lo van a disfrutar. Si andan pasados de velocidad, es probable que se estrellen.

“Los chicos saben mucho más de lo que creemos. E incluso les gusta hablar de estos temas y conocer las formas de protegerse. Hoy son los más indefensos. Y hay que darles armas para que se protejan en un mundo en el que se mueven solos y a ciegas”, cerró.