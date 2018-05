La salud mental, tema de análisis en nuestra ciudad

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Miércoles y jueves próximos se llevarán a cabo las Terceras Jornadas de Salud Mental en Bahía Blanca, que tendrán lugar en el salón de la UNS de Colón 80 y contarán con la presencia de más de 50 conferencistas de diversas ramas de la salud.

Las mismas están organizadas por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), son aranceladas y tendrán un cupo de 300 inscriptos.

Además, con entrada libre y gratuita, y dentro del marco de las Jornadas, se representará en el teatro Municipal una obra sobre la temática violencia de género (ver aparte).

“La importancia de estas jornadas, que en realidad considerando la trayectoria de sus expositores bien podrían ser un congreso, está en poder promover los temas de salud y educación, que es básicamente la función de la Asociación”, comentó su presidenta –filial Bahía Blanca--, Claudia Amigo.

“Uno de los objetivos es abrirnos a la comunidad para poder prevenir enfermedades psicosociales, entre ellas el maltrato o las adicciones, y alentar la relación entre profesionales de distintas disciplinas del área salud. Por eso serán parte como expositores e invitamos a que asistan a psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, abogados, médicos, acompañantes terapéuticos, etc.”, agregó la doctora en Psicología.

Más allá de la estructura estable de la AASM, para tratar distintas problemáticas se pueden conformar capítulos ejes, que reúnen profesionales de distintas disciplinas.

“En estas Jornadas se presentará el capítulo de salud y educación, conformado en Bahía Blanca y que apunta a integrar distintos agentes y organismos de la sociedad para solucionar problemas complejos que las distintas disciplinas no pueden abarcar de manera individual. Por eso tanto hincapié en el trabajo interdisciplinario, distintos centros presentarán sus trabajos en la comunidad y hasta los servicios locales de la Municipalidad mostrarán lo que hacen”, añadió la psicopedagoga Claudia Bongiorno.

Las jornadas estarán compuestas por conferencias, ponencias y talleres, y contarán con la participación de profesionales, estudiantes y hasta personas que padecieron alguna de las problemáticas tratadas esos días.

“Entre otras tantas, habrá intervenciones en clínica de niños, psicopatología infantil, educación, comprensión lectora, adultos mayores, abuso sexual en bebés, adopción, salud y espiritualidad, se explicará el protocolo que se debe seguir ante una denuncia de maltrato y en algunos talleres hasta hablarán víctimas y testigos de la violencia de género, un tema sobre el que cada vez se reflexiona más”, anticipó Amigo.

“También está convocada la comunidad educativa, expondrán psicopedagogos, se tocarán temas como la interacción entre la familia y la escuela, dentro de la escuela, entre los alumnos, etcétera”, agregó Bongiorno.

“Además se tratarán puntos importantes para los acompañantes terapéuticos, como por ejemplo cómo trabajar acompañando a personas adictas. Se intenta satisfacer las necesidades de las distintas disciplinas, no enfocándonos solo en un tema, ya que para eso cada disciplina podría hacer un curso, sino que la idea es escuchar a las demás y articular entre todos, puesto que tarde o temprano, ante una problemática intervenimos desde varias profesiones”, explicó la presidenta local de la Asociación Argentina de Salud Mental.

Para mayor información dirigirse a aasmbb@hotmail.com.

Función gratis

Dentro del marco de las jornadas, el jueves desde las 19.30 y con entrada libre y gratuita se presentará en el teatro Municipal la obra “La 45: no voy a llorar, de eso ya me cansé”. Desde la organización solicitan confirmar la inscripción, aun para quienes no asistan a las Jornadas de Salud Mental.