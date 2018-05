“Era buenísimo y creo que lo mataron por un comentario que había hecho”

El estupor y la impotencia crearon un clima gélido en el barrio Maldonado, que nada tenía que ver con los 13 grados con que se despertó la ciudad ni con la copiosa lluvia de media mañana del 15 de febrero de 2004.

La sensación excedía el marco de cualquier apreciación climatológica. No había impactado en la piel de los vecinos, sino en su espíritu.

Es que un hombre de 76 años de edad y con más de tres décadas habitando la vivienda de Pacífico al 2300, había sido asesinado en ocasión de un robo que había sido planeado sobre una información mal interpretada.

“Él tenía amigos y conocidos, y me parece que en un momento dijo en una casa que quería vender su vivienda, cuando en ese lugar, creo, estaba uno de los delincuentes”, recuerda Marta Quidel, nieta de la víctima, quien vive a doscientos metros del lugar de la tragedia.

El homicidio se registró en las primeras horas de la madrugada, cuando luego de ser violentada la puerta trasera de su inmueble, Santos Pilquinao Nahuelpán (de nacionalidad chilena) fue sometido a una feroz paliza que le provocó la muerte.

“Era buenísimo y creo que lo mataron por el comentario que había hecho, aunque no tengo ni idea cuánto tiempo antes lo había dicho”, comentó Marta.

"Don Santos" tenía planeado vender la casa para volver a vivir en Chile.

“Era viudo y luego la casa la vendió la hija, que se fue a Chile”, agregó.



La mujer aseguró que su abuelo “todas las mañana salía a barrer la vereda y andaba en bicicleta”, pretendiendo ejemplificar la vitalidad que mostraba a su edad.

“Yo iba a verlos casi todos los días. Y si no, él venia a casa. Es más, el día anterior lo había visto... Todas las mañanas salía a barrer la vereda y andaba en bicicleta. Y me enteró de lo que habia pasado cuando me avisó la vecina, que se llama 'Chola'”, señaló.

Esa vecina conocida por el apodo, es Alicia Verna, quien también aseguró que la víctima “era una buena persona, un excelente vecino. Él vivió más de treinta años acá”, y consideró que lo ocurrido “fue una mala sorpresa para el barrio, que estaba tranquilo. Fue lamentable, porque era una buena persona, no molestaba a nadie... Él me barría la vereda a mí también”.

El hecho de que al menos uno de los involucrados en el crimen era conocido en el sector, provoca que varios de los vecinos intenten evitar hablar respecto de lo sucedido.

Situación anormal

El tema del barrido de la vereda no fue un dato anecdótico, sino que se constituyó una alerta, ya que marcaba que algo raro podía haber pasado.

Los vecinos linderos al escenario del suceso descubrieron el caso poco después de las 8, cuando observaron que el hombre,, tal como lo hacía a diario, no había salido al exterior para barrer la vereda o distraerse, ni respondió al llamado, desde el frente de la vivienda hecho por una mujer que ante la falta de respuestas se comunicó telefónicamente con un familiar de Pilquinao, que al llegar observó un trapo con sangre en la entrada y la puerta rota, siendo esos signos violentos los que lo llevaron a contactarse con la policía, cuando el reloj marcaba las 9.30.

Los uniformados que concurrieron al lugar encontraron acostado a Pilquinao, quien presentaba varios golpes en la cabeza, además las dependencias desordenadas y hasta fueron desarmados los cuadros, con lo cual se robustecio desde el comienzo la posibilidad de que los responsables buscaban plata oculta.

Como otras personas que se aproximaron al lugar, Daniel Aliapán –quien aún hoy vive a dos casas de la que supo habitar Pilquinao-- comentó que “todos los vecinos teníamos trato; era bueno, y lo que llamó la atención fue que no había salido, como siempre lo hacía, para charlar con alguno”.

La bronca que evidenciaba Aliapán radicaba en que “ante cualquier ruidito nos hablamos o salimos todos, pero en este caso se confundió el ruido con el del lechero”, que habitualmente, alrededor de las 5.30, concurría a su casa, donde ya vivía con su mujer, que era manzanera.

Finalmente, consideró que la madrugada de aquel lunes negro “fue justo cuando se oyó el ruido y pensaron que era el lechero”, que bajaba los tambores en el lugar, aunque ese día no debía ir.

18 años de cárcel

Una semana después del hecho, precisamente sobre el mediodía del 23 de febrero, la policía atrapó Nelson Fernando Arévalo (25 años al momento del hecho), quien treinta meses después, exactamente el 22 de agosto de 2006, fue condenado como único autor del asesinado.

Al cabo del debate que desarrolló el Tribunal en lo Criminal Nº 3, Arévalo, quien ya contaba con un importante prontuario y había estado preso, fue condenado a la pena de dieciociocho años de prisión, por su autoría en el hecho y en un robo calificado.



Mientras que en el mismo juicio fue absuelto libremente de culpa y cargo el coimputado, Luis Alfredo Hueche (26), luego que el tribunal considerara que los elementos reunidos en su contra no fueron suficientes para condenarlo, por lo que inmediatamente recuperó la libertad desde la Unidad Penal Nº 19 de Saavedra, donde estuvo alojado desde que pocos días después del hecho se había entregado en la sede de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), luego que le fuera dictado su pedido de captura.

Junto a él, en el mismo tiempo y lugar, también se había entregado Félix Alfonso Salgado (22), quien el 15 de octubre de 2009 fue absuelto, pero por el Tribunal en lo Criminal Nº 2.

El fiscal Emilio José Marra desistió de acusarlo luego de escuchar la declaracion del acusado, en la que manifestó no tener relación con el hecho de sangre.

El representante de Ministerio Público entendió que no existían elementos de prueba en su contra.