Voluntariado del Penna: una vida de servicio

Laura Gregorietti/lgregorietti@lanueva.com

Los guardapolvos de color rosa inundaban el lugar. Es que no todos los días tres voluntarias celebran 34 años de labor ad honorem ininterrumpida. Edith Lacalle, de 88 años; Nora Asiain, de 78 y Mirta Casalini, de 83, se unieron al Voluntariado del Penna el mismo año de su creación, 1984.

María Angélica Bahren viuda de Cuchereno, la nueva presidente del Voluntariado, fue la encargada de distinguirlas con el diploma de “Voluntarias Honorarias”.

Edith cuenta que el Voluntariado lo armaron las mujeres que colaboraban en el Hospital Municipal, quienes “reclutaron” gente a través de un aviso que se publicó en las páginas de “La Nueva Provincia”.

“Recuerdo que en ese momento estábamos en la parte vieja del hospital, siempre acompañando al enfermo, a quien necesitara una palabra de aliento, o a quienes no tenían parientes, haciéndole algún mandado”, relata.

Hoy, a punto de cumplir 89 años el 2 de junio, Edith dice que sus funciones son “más pasivas”, que se desempeña en el ropero comunitario, seleccionando la ropa que se dona para repartir entre los que más lo necesiten.

“Las fuerzas no son las mismas, pero las ganas de ayudar están intactas, no envejecen”, dice entre risas.

Nora Asiain, de 78 años, cuenta que para ella el voluntariado en un hospital siempre fue “una cuenta pendiente”.

“Cuando nos mudamos a Bahía Blanca, por traslado laboral de mi marido, el Voluntariado no se había armado. Recién al año siguiente comenzó a funcionar y me enganché y nunca más dejé de ir. Ahora ya estoy “medio jubilada”, pero sigo yendo y ayudando en lo que puedo”.



Recorrer los interminables pasillos del Penna regalando palabras de aliento y compañía a quienes lo necesitan, es para ellas una tarea que se hace de corazón.

“Cuando uno recurre al hospital es porque no está pasando un buen momento y prestarle la oreja a alguien que necesitara me parecía una noble tarea. Yo empecé en la maternidad, a donde se entra con una pancita y se sale con los brazos ocupados, casi siempre era un lugar de felicidad, aunque siempre hay alguna tristeza en el medio”, recordó.

Mirta Casalini, por su lado, empezó en el Voluntariado en enero de 1985, meses después de haberse inaugurado el Hospital Penna.

“Tengo 83 años y pongo el auto en marcha y sale solito para el hospital”, relata entre risas Mirta, quien en todos estos años de labor fue también dos veces jefa del Voluntariado.

“Ya estamos en tareas pasivas, las rodillas no son las mismas, pero las ganas no se van. La persona que elige el voluntariado como forma de vida no lo abandona nunca, es inherente al ser humano este deseo, es una forma de vida, una energía que se despliega ahí para la gente que lo necesita”.

Madre de 4, hijos, 15 nietos y 2 bisnietos, Mirta cuenta orgullosa que tiene un grupo de WhatsApp con toda su enorme familia.

“Una de mis nueras subió una captura de pantalla de la nota que nos hicieron en Canal 9 y mis nietos me llenaron de elogios, todos me dijeron que estaban orgullosos de mi y eso no tiene precio. Estuve 51 años casada y hoy me toca estar solita, pero mi familia es mi bastón. Yo dejo todo por ir al hospital, siempre lo priorizo aunque ya tendría permiso para faltar”, concluye entre risas.

Hoy concurren 45 voluntarios a brindar su tiempo al Hospital Penna, entre ellos Alberto Pedroni, quien cumplió 25 años de presencia y también fue distinguido.

Quienes quieran formar parte de este grupo deberán concurrir de mañana al hospital Penna donde recibirán información sobre cómo sumarse.