Prenden velas para que dos grandes obras se salven del ajuste

--Hola, Juan María, antes de empezar te pido, por favor, que la escalada del dólar y el FMI no te hagan perder de vista el otro gran hecho de la semana.

--Felicitaciones campeón, aunque tenés que reconocer que sufrieron más de la cuenta y espero que esto no te haga olvidad de la gran final perdida, además de estar con un pie afuera de la copa...

--Sangrás por la herida, pero te recomiendo que mejor te ocupes de ver si mañana al menos entran en la Sudamericana, pero mejor vayamos a lo nuestro, me imagino que no habrás salido corriendo a comprar verdes...

--Para nada, pero sigo con preocupación el tema, como todo el mundo. Esperemos que las esquirlas de esta crisis no peguen demasiado duro en Bahía y que el impacto en la obra pública sea el menor posible.

--Así es, ayer leía en “La Nueva.” un informe sobre el tema y es para preocuparse. ¿Vos tenés algo del tema?

--Obviamente en público las autoridades muestran relativo optimismo, pero por lo bajo las dudas siguen creciendo y ya son varios los funcionarios que le prenden velas a Vialidad Nacional por el futuro de dos grandes proyectos locales.

--¿A qué te referís?

--Te explico. La autopista de la 33 ya está en marcha y, si se cumple lo dicho por el ministro Dietrich, el recorte no impactará en las que ya empezaron. De todas maneras como el proyecto está en su etapa inicial la incertidumbre persiste y, en el mejor de los casos, si continúa lo hará a ritmo lento.

--¿Y el otro?

--El otro es la autopista de Sesquicentenario y un tramo de la ruta 3 sur, con viaducto en El Cholo. En este caso se está en serio riesgo porque los trabajos no comenzaron, pero existe una luz de esperanza porque no sólo fue adjudicada, sino que el martes pasado, en plena crisis, se firmó el contrato, con lo que ya está corriendo el plazo de obra, lo que brinda cierta tranquilidad.

--Esperemos que así sea. ¿Y qué pasará con el acueducto desde el río Colorado?

--Esto corre por otro lado porque su financiación está asegurada desde el exterior. Acá la novedad reside en las sorpresas que deparó la reciente licitación, donde un gigante como Techint prácticamente está afuera porque su oferta fue la más alta de las 12, encima con un 20 por ciento sobre del tope que había puesto el gobierno.

--¿Querés decir que la obra va a quedar en manos de la oferta menor, es decir, la presentada por Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A.?

--Tengo mis dudas. Esta oferta sorprendió al gobierno, sobre todo por su valor y porque la constructora mendocina no está pasando por su mejor momento. Ojo que también fue buena la oferta de la china State Construction Engineering, en sociedad con la bonaerense Martínez De la Fuente. Ahora la provincia seguirá analizando las ofertas y en los próximos días se conocerá el ganador. Lo que es seguro es que la obra va a comenzar porque el dinero está.

Inauguración en O’Higgins

--¿Es mucho pedir alguna buena noticia para no seguir con temas bajón como el del dólar?

--Algo hay. Si bien se trata de un tema menor frente al de las grandes inversiones, tiene que ver con la actividad comercial de la ciudad.

--Dale, te escucho con atención.

--Hace unos meses te adelanté la llegada de una cadena de comidas rápidas que tiene el nombre de un conocido aderezo. Bueno, la versión no sólo está confirmada sino que antes de las vacaciones de invierno estará funcionando en la Galería Peuser, en calle O‘Higgins.

--Qué buena noticia para un edificio emblemático.

--Así es. Se hizo una muy fuerte inversión sobre 800 metros cuadrados, repartidos en la planta baja y alta. Ah... me olvidaba. Ya que te gusta garronear, tenés que estar atento porque la inauguración sería el mes que viene, a pura hamburguesa.

Puerto: Necochea marca diferencias

--Che, cambiando de tema ¿No me vas a decir nada de lo que pasó esta semana en el puerto?

--Por supuesto, en primer lugar te destaco la diferencia de lo que pasó acá con lo que sucedió en Quequén, donde fue elegido Mario Goicoechea, un hombre de ese puerto, con una vasta trayectoria en su pago chico, que incluso pertenece a un signo político diferente al del presidente de ese Consorcio.

--Claro, fue candidato a intendente por el Frente para la Victoria.

--Así es, pero es un hombre de esa región comprometido con esa región y que conoce esa realidad. Acá, a igualdad de condiciones, porque si uno analiza los curriculums, puede decir, como mínimo, que Juan Linares, el candidato apoyado por los intendentes Gay y Uset, junto a las pequeñas, medidas y grandes empresas, y el sector del campo, no era menos que el que resultó electo y que proviene de Colombia.

--¿En la región tuvo impacto lo sucedido en el puerto?

--Mirá, estuve sondeando por algunos distritos cercanos y encontré de todo, pero fundamentalmente el convencimiento, entre intendentes y dirigentes, de que a igualdad de currículums lo mejor hubiera sido optar por el profesional que más conoce el puerto y su zona de influencia, así como las realidades regionales. Es un plus que no se debería haber desaprovechado.

--En ese aspecto, durante la semana quedó clara la posición tanto del intendente de Bahía Blanca como de Coronel Rosales.

--Y ayer por la mañana, me cuentan, el propio Mariano Uset volvió a ratificar su postura. Tras aclarar que respeta “muchísimo” la autonomía del consorcio y la votación efectuada, dijo que “hay que apostar a quienes tengan experiencia y erudición en las realidades regionales y locales”. Y también dejó otro concepto clave a tener en cuenta, con el que coinciden otros jefes comunales.

--Como dijiste, conceptos clave.

--Sin dudas. Pero sigo, que tengo más data: donde se armó lío esta semana fue en Pigüé, con la nota de “La Nueva.” por el cierre de Medicina en la zona. Se enteraron de todo por el diario. Me llegó que ni siquiera el rector de la UNS, Mario Sabbatini, estaba al tanto de que el decano de Ciencias de la Salud, Pedro Silberman, iba a salir a los medios a abrir semejante debate.

--A mí me contaron también que estaba bastante enojado.

--No es para menos. El intendente de Saavedra, Hugo Corvatta, y el rector de la UPSO, Hernán Vigier, no sabían qué estaba pasando. Nadie les había hablado de esta posibilidad, aseguran. Incluso hubo un par de llamadas telefónicas bastante intensas entre ellos.

--¿Sabés por dónde viene la mano?

--En la nota se habló de falta de compromiso con la carrera por parte del municipio, pero hay quienes deslizan que el problema de fondo son algunos chispazos entre Silberman y Vigier. En una radio de la zona Corvatta fue por ese lado: llegó a decir que había “un problema de ego” entre dos integrantes de ambas universidades. Vos sacá tus conclusiones.

--¿Y es cierto que van a abrir la cursada en Coronel Suárez?

--El proyecto original determinaba que, en principio, se abrieran dos comisiones, una en Pigüé y otra en Suárez. Luego el tema se enfrió; según dicen algunos, porque al intendente suarense Roberto “Pachi” Palacio el proyecto le cayó de arriba, proveniente de una administración anterior, y no estaba muy convencido.

--Pero ahora cambió de idea, parece.

--Así es. Desde Suárez aseguran que en el hospital municipal hay un mayor movimiento de pacientes y se pueden ver más patologías que en Pigüé, por lo que consideran natural que las prácticas de medicina se hagan ahí.

--¿Sólo las prácticas o quieren mudar la carrera?

--Aseguran que no hay ni el más mínimo interés en “robarle” la carrera a Pigüé.

--¿Y cómo sigue el tema? Digo, porque falta un par de meses para que se abra la inscripción 2019.

--Supuestamente, esta semana se juntan referentes de la UPSO con Silberman y algunos representantes de Saavedra. Y, sobre fin de semana, habría una reunión cumbre entre Sabbatini, Corvatta, Vigier y Silberman.

--¿Esperaron casi dos semanas para juntarse?

--Me parece correcto, porque en un primer momento los ánimos estaban caldeadísimos. Habrá que ver cómo sigue la historia.

--¿Algo más?

--Me quedó en el tintero un chimento relacionado con la estación de servicio YPF de Monte Hermoso.

--¿Donde echaron hace poco a 8 empleados por estar involucrados en una supuesta estafa con vales? ¿Hubo novedades?

--Por el lado de la empresa el silencio es total: los despidos están consumados y no hay mucho más para agregar. El motivo es el que se conoce: maniobras poco claras con los vales de combustible del municipio y de comercios locales, que habrían comenzado durante el último verano.

--¿Maniobras millonarias?

--Según me aseguraron varias fuentes, lejos estuvieron de ser millonarias. Incluso una me dio a entender que “se ensuciaron por dos mangos”, y que algunos despedidos pagaron por hacer la vista gorda, no por quedarse con dinero ajeno. Molestó más la maniobra que lo que pudieron llevarse al bolsillo.

--Quiero creer que el municipio ya tomó cartas en el asunto. Más allá de si se trató de una estafa grande o no, hablamos de fondos públicos.

--En principio, se abrió un sumario administrativo y el intendente Marcos Fernández mandó a pedirle al dueño de la estación de servicio los comprobantes que fueron utilizados para cometer las maniobras, a fin de determinar si algún trabajador municipal está implicado. Desde la empresa habrían dado el ok, algo que no es frecuente, así que en los próximos días estarían recibiendo el detalle.

--¿Cómo cayó la noticia de lo ocurrido en el despacho del jefe comunal?

--Nada bien. Desde el entorno del intendente dicen que está tranquilo, pero es sólo porque no quiere abrir un juicio de valor antes de tener pruebas concretas contra alguien. Eso sí, me cuentan que días atrás Fernández dejó en claro que “si alguno de los míos estuvo metido en esto, que se prepare”.

Sturzenegger sin carnet

--¿Alguna novedad de Alexis Sturzenegger, el conductor que atropelló borracho y mató al chico Facundo Saccoccia?

--El viernes en Provincia resolvieron retenerle el carnet.

--Una buena.

--Así es. Y en ese sentido el diputado Santiago Nardelli presentó un proyecto, a partir una idea que le acercó Ricardo Germani, para que se les permita a los jueces de faltas municipales poder retener el carnet de conductor cuando ocurriese que alguien infracciona la ley, por ejemplo por alcoholemia.

--Algo que hoy sólo es facultad de los jueces provinciales...

--Claro, y Nardelli también es impulsor de otro proyecto que tienen que ver también con el tránsito. Hoy las víctimas de accidentes de tránsito que se atienden en hospitales públicos, cuando ese centro asistencial quiere cobrar lo que gastó debe recurrir a la vía ordinaria, con este proyecto se los habilita que dentro del cobro de apremios, que es la vía más ejecutiva que se tiene, entren los gastos por accidentes de tránsito.

--Bueno, contame qué va a pasar con el fiscal Cantaro, vos que la tenés bastante clara.

--Mirá, yo creo que el pedido de licencia por estrés lo presentó para abrir el paraguas, porque no faltaba mucho para que la Procuración lo suspendiera de manera preventiva.

--Ajá, mirá vos...

--Sí, el hecho de que se haya ordenado formar una causa penal para investigarlo, por una cuestión tan grave que es, paradójicamente, por la cual debe velar en su función como fiscal federal general, me parece que no iba a dejar otra opción que el apartamiento, al menos de manera provisoria.

--¿Y quién llevará adelante esa causa? No me queda claro.

--¡Qué buena pregunta! Mirá, en principio, técnicamente, podría ser el mismo juez que investiga la de origen, es decir el doctor Walter López Da Silva, o el que estaba de turno al momento de esta resolución (primeros días de mayo), que también es López Da Silva.

--Entonces ya me respondiste...

--Sí, igual hay algunos “peros”. Primero, el juez puede excusarse, cosa que hasta el viernes a última hora, según me dicen, no sucedió. O puede ser recusado, como se prevé que lo haga Cantaro. En ese caso, si López Da Silva rechaza la eventual recusación, tendría que resolver la Cámara Federal de Apelaciones.

--¿Y en ese contexto intervendría el otro juzgado federal, el Nº 2?

--Podría ser designado, aunque surge otro “pero”.

--Uff...

--Claro, porque la doctora Gabriela Marrón, titular del Juzgado Federal Nº 2, podría excusarse por razones personales, ya que se tiene que investigar no solo a Cantaro sino a los funcionarios de la fiscalía de primera instancia y me cuentan que con algunos de ellos tiene relación de cercanía o de amistad.

--Y entonces...

--Sería aventurar, pero si López Da Silva no sigue adelante con el expediente, seguramente lo tendrán que hacer jueces de la jurisdicción pero de otras ciudades, como Viedma o Santa Rosa.

--¿Y en el caso de la Procuración?

--Mirá, ahí tampoco se movió mucho el expediente, porque esperaban más actuaciones desde nuestra ciudad y, por otro lado, deben aguardar la defensa de Cantaro, quien por ahora está de licencia por 21 días y puede llegar a prorrogarla.

--¿Y de la causa de origen, la que le llaman Drogas Sintéticas II, tenés algo nuevo?

--En ese caso se procesó con prisión preventiva a 8 de los 9 detenidos y se supone que de esa manera llegarán al juicio. La única novedad es que esta semana habrá 3 nuevas indagatorias (una mujer y dos hombres) que no están detenidos pero que fueron sorprendidos por Prefectura en algunos de los lugares allanados, al momento de los operativos.

--Bien... prepará la billetera y pagate el café de hoy, que salí sin plata de casa.

--Epa, ¿qué pasó? ¿Nos subimos al tren del dólar y nos quedamos sin efectivo?

--¡Ojalá! Nos vemos el próximo domingo.