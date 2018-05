Mariano Uset abogó por continuar con la revolución del ladrillo

Claudio Falzoni

cfalzoni@lanueva.com

El jefe comunal, en un nuevo aniversario de la Autonomía, expresó que Punta Alta está en marcha con muchas obras desplegadas por todos los rincones.

Mariano Uset afirmó a "La Nueva." que se prosiguen formulando y planteando las nuevas necesidades.

En la plaza Belgrano, dijo que las tareas se llevan a cabo con el esfuerzo del municipio, de los vecinos y fundamentalmente de la Provincia. "Ella nos acompaña en esta revolución del ladrillo que estamos haciendo. Esperamos honrar la memoria, en un día como hoy, de la enorme cantidad de gente que durante muchos años formuló, defendió y luchó por esta autonomía. La gran lección que queda es que las cosas no se hacen de un día para el otro y en soledad. Las cosas son colectivas".

Uset expresó que se necesita una autonomía real y sostenida en el tiempo. "La autonomía se da con la infraestructura, con el acceso al trabajo, la educacíón, pero no con el discurso fácil. Por ello honramos esa memoria también trabajando todos los días para mantener y cuidar esta autonomía".

Dijo que la historia argentina, de la Provincia y de la ciudad está plagada de situaciones coyunturales. Estas nos obligan a realizar pequeños ajustes de rumbo. No podemos variar el destino; tenemos claro cual es".

"En este momento estamos discutiendo la adhesión al pacto fiscal bonaerense, en el Concejo Deliberante. No es ni más ni menos que ponerle un marco normativo a algo que la comuna realiza históricamente. Somos un municipio financieramente ordenado, que paga sueldos y que no pide plata prestada para los gastos corrientes. Hoy estamos preocupados. Esperamos que la oposición sea inteligente y piense en los vecinos, en la historia y en el futuro. Que no cargue con la vergüenza ciudadana de lograr detener lo que es un orgullo político partidario".

Expuso luego que acompaña al Sindicato de Luz y Fuerza en las gestiones para que se puede plasmar un barrio en Punta Alta. "Hay un expediente con un trabajo antiquísimo y donde la Provincia todos los días da un paso con la gran tarea del sindicato. Llevar a cabo un barrio es muy complicado. Hay una gran expectativa por la iniciativa del 2009 que todavía no ve la luz, pese al trabajo que hace Gustavo Mazzaferro día a día".

Para el intendente esto debería ser un llamado de atención para todos los que tuvieron la fortuna de tener un techo del Instituto de la Vivienda y hoy no se dignan a pagar las cuotas de 180 pesos. "Insisto siempre en esto porque es una de las trabas que tenemos".

Dijo que en el nuevo viaje que realizó se encontró con una Provincia dispuesta, a pesar de la coyuntura, a seguir trabajando por todos los bonaerenses.

"Tuve una conversación con la gobernadora María Eugenia Vidal y programamos para este año acceder a una audiencia a solas en su despacho".